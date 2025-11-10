لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

أكد حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، أن مصطفى شلبي لاعب الزمالك السابق افضل من شيكوبانزا .



وقال عبد اللطيف في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مصطفى شلبي افضل من شيكو بانزا بكتير جدا وشيكوبانزا عير مقنع وغير مفيد للفريق .



وأضاف: لقطة عدم مصافحة زيزو لهشام نصر عقب المباراة ليست جيدة وما الأزمة ان يصافح زيزو هشام نصر بشكل طبيعي.



وتابع: كنت اتمنى أعلن اسماء قائمة المنتخب بعد المباراة التي تجمع بين الاهلي والزمالك، كي لا تؤثر الاختيارات على مستوى اللاعبين.

واختتم عبد اللطيف تصريحاته، قائلا: كنت اتمنى ناصر ماهر وعمر جابر يكونوا متواجدين مع منتخب مصر، ولكن وجهة نظر محترم.