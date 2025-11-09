حسن المستكاوي: الأهلي الأفضل في الشوط الأول.. وزيزو النجم حتى الآن

أشاد الناقد الرياضي حسن المستكاوي ، بالأداء الذي قدمه النادي الأهلي خلال الشوط الأول من مباراته أمام الزمالك، مشيرًا إلى تفوق المارد الأحمر من حيث النزعة الهجومية وتبادل المراكز بين لاعبيه في الخط الأمامي.

وكتب المستكاوي، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “الأهلي أفضل في الشوط الأول بنزعته الهجومية ودوائر خط هجومه وتبادل المراكز، والهدف ملعوب بين الثنائي زيزو وبن شرقي، وينتهي الشوط ويحمل زيزو لقب رجل الشوط الأول حيث وقع بقدميه كل متر في منطقة الزمالك الذي دافع ودافع وكان هجومه مضادًا لعل وعسى وقد عسى".

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف أحرزه أشرف بن شرقي في مرمي محمد عواد قبل دقيقتين من نهاية الشوط الاول بالمباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وسدد تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 9، ولكن محمد عواد حارس مرمى الزمالك، أبعدها ببراعة إلى ركنية.

ونفذت ركلة ركنية لصالح الأهلي من الجهة اليمنى، نفذها أحمد سيد زيزو عبر كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أليو ديانج بتسديدة رأسية ولكن مرت فوق العارضة في الدقيقة 10.

وجاءت تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب الزمالك عمرو ناصر بعد انطلاقة خلف مدافعي الأهلي ولكن انتهت بين أحضان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في الدقيقة 17.