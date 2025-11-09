قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عامًا
مستقبل وطن: المشاركة في انتخابات النواب تأكيد لدور العمال كقوة دافعة لعجلة التنمية
أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة
أحمد موسى يشيد بأداء الأهلي في السوبر ويصف هدف بن شرقي بالتاريخي
مبيعات كيما تتخطي المليار جنيه خلال 3 أشهر
أحمد موسى يكشف عن احتياطي مصر من الثوريوم: المعادن النادرة يتم التعامل معها بالجرام وليس بالطن
هل الطلاق بالفرانكو يقع؟.. عالم أزهري يوضح حكم الشرع
تبدأ من 52 ألف ريال.. مواصفات وأسعار هيونداي جراند i10 في السوق السعودي
أحمد موسى: توقعت فوز الأهلي بهدفين في السوبر.. وزيزو وبن شرقي أثبتا قيمتهما
أحمد موسى: الأهلي عاد بروح جديدة في السوبر.. وطاهر وعطية قدما لقطة المباراة
تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني
مقتل لبناني في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سهام صالح تشيد بـ زيزو: "لاعب محترم وعقلية كبيرة"

زيزو
زيزو
يارا أمين

أشادت الإعلامية سهام صالح بأداء لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو، في مباراة فريقه أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، التي أقيمت مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. 

وكتبت سهام صالح على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك: "لاعب محترم وعقلية كبيرة وربنا كل مجهوده النهاردة بالمكسب".

توج أحمد السيد زيزو توج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، التي أقيمت مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. 

وتوج الأهلي باللقب للمرة السادسة عشرة والخامسة على التوالي.

وجاء تتويج زيزو بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد المستوى الذي قدمه مع الفريق.

الإعلامية سهام صالح الأهلي زيزو الزمالك نهائي كأس السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

حكم نهائي السوبر المصري

مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

مي عمر

مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

ترشيحاتنا

بطاقة الرقم القومي

غرامة وحبس| ما هي عقوبة السير ببطاقة منتهية.. أو بدونها ؟

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

بالصور

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

حسن الرداد ووفاء مكي .. نجوم الفن فى عزاء والد محمد رمضان

وفاء مكي
وفاء مكي
وفاء مكي

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد