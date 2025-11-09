سهام صالح تشيد بـ زيزو: "لاعب محترم وعقلية كبيرة"

أشادت الإعلامية سهام صالح بأداء لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو، في مباراة فريقه أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، التي أقيمت مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكتبت سهام صالح على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك: "لاعب محترم وعقلية كبيرة وربنا كل مجهوده النهاردة بالمكسب".

توج أحمد السيد زيزو توج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، التي أقيمت مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتوج الأهلي باللقب للمرة السادسة عشرة والخامسة على التوالي.

وجاء تتويج زيزو بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد المستوى الذي قدمه مع الفريق.