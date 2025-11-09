مهيب عبد الهادي يطرح سؤالاً بشأن زيزو

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً بشأن اللاعب أحمد سيد زيزو خلال لقاء السوبر في مباراة الأهلي مع الزمالك.



وكتب مهيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هل تتفق زيزو أفضل لاعب في الشوط الأول للديربي ؟".

تفوق النادي الأهلي على الزمالك بهدف وحيد، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

جاء هدف الأهلي في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وسدد تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 9، ولكن محمد عواد حارس مرمى الزمالك، أبعدها ببراعة إلى ركنية.

ونفذت ركلة ركنية لصالح الأهلي من الجهة اليمنى، نفذها أحمد سيد زيزو عبر كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أليو ديانج بتسديدة رأسية ولكن مرت فوق العارضة في الدقيقة 10.