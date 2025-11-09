قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: مشروع "حياة كريمة"يغطي 60 مليون مواطن فى آلاف القرى
رئيس الوزراء: سياسة الانضباط المالي مستمرة لتسدد مصر التزاماتها المالية
حسن المستكاوي: الأهلي الأفضل في الشوط الأول.. وزيزو النجم حتى الآن
رئيس الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا واستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية
رئيس الوزراء: استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار في البنية التحتية.. فيديو
مفتي الجمهورية: مصر رغم ما تعرضت له من محاولات غزو متعددة لكنها منارة التعايش والسلام
الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا أشادت به المؤسسات الدولية
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على خلق بيئة أعمال لتمكين القطاع الخاص
لقطة طريفة في نهائي السوبر المصري.. سقوط حكم اللقاء بين زيزو وجعفر يثير ضحك الجماهير
السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري
رياضة

الدردير ينتقد أداء مهاجم الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر

الزمالك والأهلي
الزمالك والأهلي
علا محمد

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي اداء نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عمرو ناصر، خلال لقاء السوبر المصري أمام الأهلي.

وشارك عمرو الدردير  صورة لعمرو ناصر وسط المعلب و علق عليها، قائلا : لا حول ولا قوة إلا بالله.

كان الشوط الأول قد انتهي بتقدم الأهلي بهدف أحرزه أشرف بن شرقي في مرمي محمد عواد قبل دقيقتين من نهاية الشوط الاول بالمباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وسدد تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 9، ولكن محمد عواد حارس مرمى الزمالك، أبعدها ببراعة إلى ركنية.

ونفذت ركلة ركنية لصالح الأهلي من الجهة اليمنى، نفذها أحمد سيد زيزو عبر كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أليو ديانج بتسديدة رأسية ولكن مرت فوق العارضة في الدقيقة 10.

وجاءت تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب الزمالك عمرو ناصر بعد انطلاقة خلف مدافعي الأهلي ولكن انتهت بين أحضان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في الدقيقة 17.

الناقد الرياضي عمرو الدردير نجم الزمالك عمرو ناصر السوبر الأهلي

