الدردير ينتقد أداء مهاجم الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي اداء نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عمرو ناصر، خلال لقاء السوبر المصري أمام الأهلي.

وشارك عمرو الدردير صورة لعمرو ناصر وسط المعلب و علق عليها، قائلا : لا حول ولا قوة إلا بالله.

كان الشوط الأول قد انتهي بتقدم الأهلي بهدف أحرزه أشرف بن شرقي في مرمي محمد عواد قبل دقيقتين من نهاية الشوط الاول بالمباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وسدد تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 9، ولكن محمد عواد حارس مرمى الزمالك، أبعدها ببراعة إلى ركنية.

ونفذت ركلة ركنية لصالح الأهلي من الجهة اليمنى، نفذها أحمد سيد زيزو عبر كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أليو ديانج بتسديدة رأسية ولكن مرت فوق العارضة في الدقيقة 10.

وجاءت تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب الزمالك عمرو ناصر بعد انطلاقة خلف مدافعي الأهلي ولكن انتهت بين أحضان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في الدقيقة 17.