سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري

قرر ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، استبعاد محمد مجدي أفشة من قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، لأسباب فنية وعدم الحاجه لخدماته.

وأبدى أفشة غضبه في المعسكر بعد علمه باستبعاده قبل ما أن يتقبل الأمر ويتمنى التوفيق للأهلي.

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: تريزيجيه ومروان عطية وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وزيزو.

خط الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله.