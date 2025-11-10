شهيرة تمازح عمرو أديب بعد خسارة الزمالك

مازحت الفنانة شهيرة، الإعلامي عمرو اديب بعد تعليقه الغاضب على خسارة فريق الزمالك لقب السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي.

وكتبت شهيرة عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «أنا بفكر ابقي زمالكاوية دعما لعمرو أديب بعد أربعين سنة أهلاوية.. والنبي عشان الدعامة بتاعتك اشتري نفسك والنبي».

وكان عمرو أديب قد علق على مباراة السوبر المصري خلال برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر: «أهنئ النادي الأهلي على الفوز بكأس السوبر، وأقول لإخواتي وأولادي في الزمالك معلش.. إحنا ما بنلاعبش فريق عادي.

وأضاف عمرو أديب، الأهلي أصبح كيانًا ماليًا وبشريًا وجماهيريًا ضخمًا، يمتلك كل المقومات من لاعبين، ورعاة، وإستادات، بينما الزمالك يعاني من صعوبات مالية ورواتب متأخرة.

وتابع أديب: «إحنا بنلعب فريق عنده 10 مهاجمين، والجون نفسه مهاجم والزمالك بينزل لاعيبة مش عارفة أسماء لاعيبة الأهلي أصلًا».





