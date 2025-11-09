عمرو أديب: زيزو عمل حركة غير أخلاقية في نهاية اللقاء بعدم مصافحة نائب رئيس الزمالك ومحدش اتكلم

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن “زيزو عمل حركة غير أخلاقية في نهاية اللقاء، بعدم مصافحة نائب رئيس الزمالك، ومحدش أتكلم، مشيرا إلى أن حديث زيزو وسعادته بفوز الأهلي جاء نتيجة توفير الأهلي عرض مغري له وليس الإنتماء”.

وقال عمرو أديب، خلال تقديه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه أقول لجمهور نادي الزمالك وأبناء نادي الزمالك الله يكون في عونكوا وجمهور الأهلي محظوظ جدا أنه يشجع نادي يفوز بدائما ولكن جمهور قلبي يقطر دما نادي الزمالك له كل التحية لأنه يشجع بلا مقابل"

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أنه “أنا يئست وأحبطت ولكن أنا فخور باللي قدمه لاعبي نادي الزمالك الذين يكافحوا في ظروف صعبة، خاصة مع وقف القيد وقضية الأرض”