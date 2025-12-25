موسكو تدعو واشنطن لمواجهة محاولات عرقلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا

علقت وزارة الخارجية الروسية، على المحادثات الروسية الأمريكية حول أوكرانيا، قائلة:" نرى تقدما بطيئا ولكنه ثابت".

وأكدت الخارجية الروسية، أن موسكو تدعو الإدارة الأمريكية إلى مواجهة محاولات عرقلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا بشكل أكثر فعالية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت الخارجية الروسية، إن موسكو مستعدة لمواصلة العمل مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا في إطار قمة ألاسكا.

كما دعت موسكو واشنطن إلى مقاومة المحاولات الخبيثة التي تقوم بها الدول الغربية لتقويض الجهود المبذولة في أوكرانيا.