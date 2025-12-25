الكرملين: نحلل وثائق اجتماعات ميامي بشأن التسوية في أوكرانيا

أعلن الكرملين، أنه يحلل وثائق اجتماعات ميامي بشأن التسوية في أوكرانيا، مؤكدا: “بعد خطاب زيلينسكي في عيد الميلاد ثارت الشكوك حول قدرته على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن التسوية”.

وجاء ذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة تهنئة إلى الشعب الأوكراني عشية عيد الميلاد، مؤكدا أن بلاده تحيي هذه المناسبة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وقال زيلينسكي في كلمته إن روسيا، رغم ما تسببت فيه من معاناة، لن تتمكن من النيل من جوهر أوكرانيا أو كسر وحدتها، مشددا على أن ما لا يمكن احتلاله أو قصفه هو القلب الأوكراني، والإيمان المتبادل بين أبناء الشعب، ووحدتهم.







