نبيل الكوكي يعلن تشكيل المصري لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره حرس الحدودبعد قليل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل المصري أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

حراسة المرمى :عصام ثروت

الدفاع : كريم العراقي- محمد هاشم - أحمد أيمن منصور- عمرو سعداوي

الوسط : محمود حمادة- بونور موجيشا

الوسط الهجومي : أحمد القرموطي - حسن علي - محمد الشامي

المهاجم : منذر طمين.

وجاء على مقاعد البدلاء كلا من محمود حمدي، عبد الوهاب نادر، محمود أشرف ، ميدو جابر، كريم بامبو، عمر الساعي، زياد فرج، أحمد علي عامر، أحمد شرف.