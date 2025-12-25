قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

نبيل الكوكي يعلن تشكيل المصري لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
عبدالله هشام

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة  نظيره حرس الحدودبعد قليل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من  بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل المصري أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

حراسة المرمى :عصام ثروت

الدفاع : كريم العراقي- محمد هاشم - أحمد أيمن منصور- عمرو سعداوي  

الوسط : محمود حمادة- بونور موجيشا 

الوسط الهجومي : أحمد القرموطي - حسن علي -  محمد الشامي

المهاجم : منذر طمين.

وجاء على مقاعد البدلاء كلا من  محمود حمدي، عبد الوهاب نادر، محمود أشرف  ، ميدو جابر، كريم بامبو، عمر الساعي، زياد فرج،  أحمد علي عامر، أحمد شرف.

المصري البورسعيدي نادي المصري فريق المصري كأس عاصمة مصر المصري ضد الحرس

