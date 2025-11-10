كتاباتكم وتحريضكم هي السبب.. عمرو أديب يوجه رسالة قوية لمن يحاول إثارة المشاكل بين مصر والسعودية

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه لدي اهتمام بأن تكون العلاقات المصرية السعودية بأقوى ما يمكن، وليس عندي سبب واضح أن يكون العلاقات المصرية السعودية بها توتر، مشيرا إلى أن هناك 2 ونصف مليون مصري في السعودية أمنين ويتم معاملتهم بأحسن ما يكون وهناك مستثمرين سعوديين في مصر وسياح.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن مصر والسعودية دولتين محوريتين ولهم يد في كل شئ يحدث في العالم العربي".

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، انه “حصل حاجة غريبة في اليومين اللي فاتوا ولقينا ناس كتير على السوشيال ميديا بيقولوا عيب كدة ومينفعش نهاجم السعودية، ولكن كتاباتكم وتحريضكم هو السبب في كدة وهو اللي ممكن يوصل لحدوث مشاكل بين مصر والسعودية”.

وأشار عمرو أديب إلى أنه "أرجوكم ارفعوا ايديكم عن العلاقات المصرية السعودية، فأيه الشئ اللي هيعود عليك للاساءة للعلاقات المصرية السعودية