السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه أهنئ النادي الأهلي على فوزه بكأس السوبر المصري، وأقول لأخواتي في نادي الزمالك “معلش أنتوا مبتلاعبوش حد عادي، وفيه خلل في ميزان القوة في ساحة كرة القدم المصرية”.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن "الزمالك مبيلاعبش غير فريق مبيشتريش غير مهاجمين والزمالك كان بيلاعب فرقة 10 مهاجمين وحارس مرمى

والأهلي حاطط فلوس لا قبل لنا بها".

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن "الزمالك فيه لاعيبة نازلة متعرفش أسامي لاعيبة الأهلي، فأقل لاعب اليوم في المستوى كان تريزيجيه ولكن كان هناك قدرة مالية وجماهيرة موجودة في المجتمع محدش قادر يقربلها



وأشار عمرو أديب إلى أنه "عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مبتلاعبش حد عادي، وفيه خلل في الميزان في الكرة المصرية احنا بنلاعب فريق مبيشتريش الا مهاجمين واحنا مش عارفين ندفع رواتب اللاعبين.

