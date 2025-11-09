قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس لبنان: يجب الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصري| اعرف ثمنها
استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب
خالد الغندور: الأهلي استحق الفوز بالسوبر.. وزيزو وبن شرقي تألقا في القمة
سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
توك شو

فاروق جعفر: أعظم شيء في مباراة السوبر الجماهير .. بجد كانت حاجة تشرف

محمد شحتة

علّق الكابتن فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، على تتويج الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري 2025، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية للبطولة التي أُقيمت بدولة الإمارات، قائلًا:"بداية المباراة، الأهلي ضغط بشدة على لاعبي الزمالك، وهذا سبّب لهم إحباطًا، واستحواذ الأهلي في أول عشر دقائق كان جيدًا، حيث كان يصل إلى مرمى الزمالك، لكنه لم يشكّل خطورة حقيقية على حارس المرمى".

وأضاف فاروق جعفر، خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلًا:"الزمالك بدأ يدخل جو المباراة بعد مرور 25 دقيقة".

وأشاد فاروق جعفر، بالجماهير قائلًا:"أعظم شيء اليوم هم الجماهير، بجد كانت حاجة تشرف".

وفاز الأهلي على الزمالك 2-0 بهدفي أشرف بن شرقي ومروان عطية، ليحقق لقب السوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخه، ويعزز موقعه كأكثر الاندية تتويجا بالبطولة.

الأهلي الزمالك فاروق جعفر كأس السوبر الجماهير

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

مي عمر

مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات لا تعرفها من قبل عن الماغنسيوم

باسم يوسف

باسم يوسف يشارك في «تريند الجلابية» احتفالًا بالزي الشعبي المصري

أمال ماهر

أمال ماهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

فيديو

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: خلق السعادة

