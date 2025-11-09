فاروق جعفر: أعظم شيء في مباراة السوبر الجماهير .. بجد كانت حاجة تشرف

علّق الكابتن فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، على تتويج الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري 2025، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية للبطولة التي أُقيمت بدولة الإمارات، قائلًا:"بداية المباراة، الأهلي ضغط بشدة على لاعبي الزمالك، وهذا سبّب لهم إحباطًا، واستحواذ الأهلي في أول عشر دقائق كان جيدًا، حيث كان يصل إلى مرمى الزمالك، لكنه لم يشكّل خطورة حقيقية على حارس المرمى".

وأضاف فاروق جعفر، خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلًا:"الزمالك بدأ يدخل جو المباراة بعد مرور 25 دقيقة".

وأشاد فاروق جعفر، بالجماهير قائلًا:"أعظم شيء اليوم هم الجماهير، بجد كانت حاجة تشرف".



وفاز الأهلي على الزمالك 2-0 بهدفي أشرف بن شرقي ومروان عطية، ليحقق لقب السوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخه، ويعزز موقعه كأكثر الاندية تتويجا بالبطولة.