كأس السوبر المصري| الأهلي يفوز بالبطولة الـ 156 في تاريخه

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، بكأس السوبر المصري اليوم بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين على أرض الإمارات، ليحرز الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي والسادسة عشرة في تاريخه، ليصل بهذا التتويج عدد بطولات الفريق إلى الرقم 156 في مختلف البطولات، محلية وعربية وإفريقية وعالمية على النحو التالي:

- فاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا 12 مرة - فاز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس 4 مرات

- فاز بكأس الكونفيدرالية مرة واحدة

- فاز بالكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة

- فاز بكأس السوبر الإفريقي 8 مرات

- فاز بكأس إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا مرة واحدة

- فاز بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة

- فاز بالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة

- فاز بكأس النخبة العربية مرتين

- فاز ببطولة الدوري العام 45 مرة

- فاز ببطولة كأس مصر 39 مرة

- فاز ببطولة كأس السلطان حسين 7 مرات

- فاز بدوري القاهرة 16 مرة - فاز بكأس السوبر المصري 16 مرة

- فاز بكأس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة

- فاز بكأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة بخلاف الفوز بأربع ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.