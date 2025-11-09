أحمد موسى: أداء الأهلي اليوم رائع .. وطاهر محمد طاهر قدم مباراة استثنائية

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالأداء المميز الذي قدمه فريق الأهلي في مباراته الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق ظهر بروح جديدة واستعاد مستواه الحقيقي.

أسست مروان عطية

وقال موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي والمذاع عبر قناة صدى البلد إن ما قدمه اللاعب طاهر محمد طاهر في اللقاء كان رائعًا، مشيرًا إلى أنه "عمل أسست ممتاز لمروان عطية اللي سدد جول رائع"، مضيفًا أن المباراة تعد من أفضل مباريات الأهلي مؤخرًا.

وأضاف موسى: "بصراحة أنا ما كنتش بتابع ماتشات الأهلي في الفترة الأخيرة، لأن الفريق ما كانش عاجبني.. دا ما كانش الأهلي اللي نعرفه، رغم إن كل الإمكانيات متوفرة".

وتابع: "زي ما بيحصل في ليفربول كده.. عندك كل حاجة، لاعيبة وإدارة ومدير فني، لكن النتيجة بتكون سيئة.. النهارده الأهلي كان مختلف تمامًا، دا الأداء اللي جمهور الأهلي مستنيه".

وختم موسى حديثه مؤكدًا أن استمرار الأداء بهذا الشكل يعيد الثقة للجماهير ويمثل دفعة قوية للفريق في مشواره المحلي والأفريقي.