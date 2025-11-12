قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابطة الأندية تبلغ الأهلي والزمالك بشروطها قبل تأجيل مباريات الجولة 14 بالدوري
أزمة ناصر ماهر مع حسام حسن .. ضياء السيد يكشف الحقيقة
صدمة للعالم .. «رينو» تقرّر إعادة استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية
رئيس الوزراء يحضر المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية اليوم
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي
ضياء السيد: توقيت السوبر «مثالي» للأهلي.. و«توروب» صنع منظومة دفاعية ذكية
حكم الوصية بمنع شخص من حضور الجنازة .. الإفتاء توضح
إعلامي: أزمة زيزو وهشام نصر «شخصية».. والزمالك يهرب من خسارة السوبر بـ«شكوى وهمية»
انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق
1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب
تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟
رابطة الأندية تبلغ الأهلي والزمالك بشروطها قبل تأجيل مباريات الجولة 14 بالدوري

محمد سمير

قال الإعلامي خالد الغندور إن هناك أزمة تواجه مواعيد مباريات الأهلي والزمالك والمصري في الجولة 14 ببطولة الدوري الممتاز، بسبب تزامنها مع مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية.

وأضاف الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور" على قناة المحور: “بشكل نهائي، رابطة الأندية ستقرر تأجيل لقاء المصري ووادي دجلة المحدد له يوم 26 نوفمبر الجاري ليقام في شهر فبراير المقبل”.

وتابع: “رابطة الأندية ستتواصل مع الأهلي والزمالك لإقامة مواجهتي الفريقين أمام الإسماعيلي وسموحة في المواعيد المحددة هذا الشهر، أو تأجيلهما لشهر فبراير المقبل. وفي حالة طلب التأجيل، سيتم ضغط المباريات ما بين الجولتين الخامسة والسادسة بدوري الأبطال والكونفدرالية”.

واختتم: “الأندية المحترفة أجرت اتصالات مع أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي وسموحة من أجل تعديل مواعيد مبارياتها في الدوري، لتُقام يوم 10 فبراير، والذي سيكون ما بين الجولتين الخامسة والسادسة بدوري الأبطال والكونفدرالية، أو خوض المباراة في موعدها الطبيعي. مؤكداً أن الرابطة تنتظر الرد الرسمي من الأهلي والزمالك بشأن المواعيد المقترحة”.

