لا يليق بالأهلي.. مجدي عبد الغني يهاجم زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر
بعد هجوم المستوطنين.. الرئيس الإسرائيلي يدعو لوقف العنف ضد الفلسطينيين
المغرب تمنح الجماهير المصرية تأشيرة دخول مجانية لحضور كأس أمم أفريقيا
والد ضحية المنوفية: ابنتي كانت حافظة للقرآن وتتمتع بسيرة طيبة
مصر تطلق أول أتوبيس برمائي في الشرق الأوسط من ضفاف النيل
لماذا لا يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء توضح الحكمة
الأهلي يدخل سباق التعاقد مع حامد حمدان.. وبتروجت يحدد شرطه الأساسي
جوزيف عون: ننتظر الرد الإسرائيلي عبر واشنطن.. وحقوق المودعين خط أحمر
قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة
مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي
السيارة اتقلبت مرتين.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث إسماعيل الليثي
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
لا يليق بالأهلي.. مجدي عبد الغني يهاجم زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر

يمنى عبد الظاهر

أبدى مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق، استياءه من تصرف أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي بعدم مصافحة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك خلال مراسم التتويج بكأس السوبر المحلي الذي أقيم في الإمارات، مؤكدًا أن ما حدث تصرف غير لائق ولا يليق باسم نادٍ كبير مثل الأهلي.

وقال عبدالغني خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة MBC مصر 2: «أنا لو مكان زيزو كنت هسلم على هشام نصر، لأن في مواقف معينة لا يجوز فيها إن الواحد ياخد موقف شخصي، خصوصًا لما يكون بيمثل سمعة دولة أو فريق.»

وأضاف: «أنا بقابل ناس بتتكلم في ضهري وبسلم عليهم عادي، لكن اللي حصل دا غلط كبير، بيزيرا كمان ما سلمش على الوزير، وأعتقد إنه ما يعرفوش، ووجهة نظري إن لو زيزو مش هيقدر يسلم، مكنش يطلع يستلم الميدالية، وكان ممكن حد تاني يستلمها مكانه، والعقوبة اللي اتفرضت عليه قليلة».

وتحدث مجدي عبدالغني عن الانتقادات التي يتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «أنا مجدي عبدالغني جايب 500 بطولة للنادي الأهلي، وفي مسؤول بيخلي الجماهير تدخل تشتمّني على السوشيال ميديا».

وتابع: «النهارده الجماهير بتهتف هتافات مالهاش علاقة بالكرة، هل هنطلع نقول إن في حد من مجلس الإدارة قايلهم يهتفوا كده؟ دا كلام غير مقبول».

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

وزير التربية والتعليم

بعد حبس طالبة بسبب المصروفات|وضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت إشراف التعليم وإحالة المسئولين للتحقيق

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل

نسرين طافش

اقتربت من ربع مليون.. إطلالة نسرين طافش تثير الجدل على السوشيال ميديا

حسين فهمي

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بالصور

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل

بالأسود.. هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

