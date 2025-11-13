لا يليق بالأهلي.. مجدي عبد الغني يهاجم زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر

أبدى مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق، استياءه من تصرف أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي بعدم مصافحة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك خلال مراسم التتويج بكأس السوبر المحلي الذي أقيم في الإمارات، مؤكدًا أن ما حدث تصرف غير لائق ولا يليق باسم نادٍ كبير مثل الأهلي.

وقال عبدالغني خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة MBC مصر 2: «أنا لو مكان زيزو كنت هسلم على هشام نصر، لأن في مواقف معينة لا يجوز فيها إن الواحد ياخد موقف شخصي، خصوصًا لما يكون بيمثل سمعة دولة أو فريق.»

وأضاف: «أنا بقابل ناس بتتكلم في ضهري وبسلم عليهم عادي، لكن اللي حصل دا غلط كبير، بيزيرا كمان ما سلمش على الوزير، وأعتقد إنه ما يعرفوش، ووجهة نظري إن لو زيزو مش هيقدر يسلم، مكنش يطلع يستلم الميدالية، وكان ممكن حد تاني يستلمها مكانه، والعقوبة اللي اتفرضت عليه قليلة».

وتحدث مجدي عبدالغني عن الانتقادات التي يتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «أنا مجدي عبدالغني جايب 500 بطولة للنادي الأهلي، وفي مسؤول بيخلي الجماهير تدخل تشتمّني على السوشيال ميديا».

وتابع: «النهارده الجماهير بتهتف هتافات مالهاش علاقة بالكرة، هل هنطلع نقول إن في حد من مجلس الإدارة قايلهم يهتفوا كده؟ دا كلام غير مقبول».