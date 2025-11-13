شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق

كشف المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، المدرب السابق لمنتخب مصر الأولمبي، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول دخوله في مفاوضات مع نادي الزمالك لتولي القيادة الفنية للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وخلال تصريحات خاصة لبرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أكد ميكالي أنه لم يتلق أي اتصالات رسمية أو غير رسمية من مسؤولي الزمالك بشأن تدريب الفريق، مشددًا على أن ما تم تداوله في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.

ميكالي: لم أتلق أي عرض رسمي من الزمالك

وأوضح المدرب البرازيلي أنه يحترم نادي الزمالك كثيرًا، ويعتبره من أكبر الأندية في القارة الإفريقية والعالم العربي، لكن الحقيقة أنه لم يتحدث معه أي مسؤول من إدارة النادي خلال الفترة الماضية. وأضاف:

“حتى الآن لم يفتح معي أي مسؤول من الزمالك ملف المفاوضات، وكل ما يقال مجرد شائعات إعلامية.”

ميكالي: تدريب الزمالك شرف لأي مدرب

وعن إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق الأبيض مستقبلًا، أكد ميكالي أن تدريب الزمالك سيكون شرفًا كبيرًا لأي مدرب نظرًا لتاريخه العريق وجماهيريته الواسعة، مشيرًا إلى أنه يتابع الكرة المصرية ويقدر حجم المنافسة القوية بين الأندية الكبرى، خاصة الأهلي والزمالك.

وقال المدرب البرازيلي:

“الزمالك فريق كبير يملك تاريخًا وإنجازات عظيمة، وأي مدرب يتمنى أن يقوده يومًا ما، لكن الحديث في هذا الشأن سابق لأوانه.”

ميكالي يشيد بالكرة المصرية

واختتم ميكالي تصريحاته بالإشادة بالتجربة التي خاضها مع منتخب مصر الأولمبي، مؤكدًا أنه استمتع بالعمل في مصر ويحتفظ بذكريات جميلة مع اللاعبين والجهاز الفني والاتحاد المصري لكرة القدم. كما أبدى إعجابه بموهبة اللاعبين المصريين وقدرتهم على التطور المستمر، مشيرًا إلى أن الكرة المصرية تمتلك مستقبلًا واعدًا على المستويين القاري والدولي



