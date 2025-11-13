قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا نقول في سجدة التلاوة؟.. اعرف كيفية القيام بها ودعاءها
السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تواصل الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير
أيهما تفضل؟.. فيات 500 X إم سيات ابيزا 2026
شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق
حالة طقس غير مستقرة.. محافظ بورسعيد يتابع سيارات شفط وكسح الأمطار
شريف عامر: 7 بدائل قانونية مختلفة للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
افتراءات.. رئيس جنوب أفريقيا يهاجم قرار ترامب بمقاطعة قمة العشرين
ميدو: انقسام في الزمالك حول هوية المدرب الجديد.. واتجاه لعودة الرمادي
الداعية مصطفى حسني في ضيافة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس
أفضل صدقة للميت.. ثواب مستمر ينتفع به الإنسان بعد الوفاة
بعد قرنين.. أمريكا تتوقف عن سك السنت لتوفير 56 مليون دولار سنويًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق

ميكالي
ميكالي
رباب الهواري

كشف المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، المدرب السابق لمنتخب مصر الأولمبي، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول دخوله في مفاوضات مع نادي الزمالك لتولي القيادة الفنية للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وخلال تصريحات خاصة لبرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أكد ميكالي أنه لم يتلق أي اتصالات رسمية أو غير رسمية من مسؤولي الزمالك بشأن تدريب الفريق، مشددًا على أن ما تم تداوله في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.

ميكالي: لم أتلق أي عرض رسمي من الزمالك

وأوضح المدرب البرازيلي أنه يحترم نادي الزمالك كثيرًا، ويعتبره من أكبر الأندية في القارة الإفريقية والعالم العربي، لكن الحقيقة أنه لم يتحدث معه أي مسؤول من إدارة النادي خلال الفترة الماضية. وأضاف:

“حتى الآن لم يفتح معي أي مسؤول من الزمالك ملف المفاوضات، وكل ما يقال مجرد شائعات إعلامية.”

ميكالي: تدريب الزمالك شرف لأي مدرب

وعن إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق الأبيض مستقبلًا، أكد ميكالي أن تدريب الزمالك سيكون شرفًا كبيرًا لأي مدرب نظرًا لتاريخه العريق وجماهيريته الواسعة، مشيرًا إلى أنه يتابع الكرة المصرية ويقدر حجم المنافسة القوية بين الأندية الكبرى، خاصة الأهلي والزمالك.

وقال المدرب البرازيلي:

“الزمالك فريق كبير يملك تاريخًا وإنجازات عظيمة، وأي مدرب يتمنى أن يقوده يومًا ما، لكن الحديث في هذا الشأن سابق لأوانه.”

ميكالي يشيد بالكرة المصرية

واختتم ميكالي تصريحاته بالإشادة بالتجربة التي خاضها مع منتخب مصر الأولمبي، مؤكدًا أنه استمتع بالعمل في مصر ويحتفظ بذكريات جميلة مع اللاعبين والجهاز الفني والاتحاد المصري لكرة القدم. كما أبدى إعجابه بموهبة اللاعبين المصريين وقدرتهم على التطور المستمر، مشيرًا إلى أن الكرة المصرية تمتلك مستقبلًا واعدًا على المستويين القاري والدولي


 

ميكالي الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

وزير التربية والتعليم

بعد حبس طالبة بسبب المصروفات|وضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت إشراف التعليم وإحالة المسئولين للتحقيق

ترشيحاتنا

والد ضحية حادث المنوفية

تفاصيل صادمة في جريمة المنوفية.. والد الضحية يروي التفاصيل

اخبار التوك شو

أخبار التوك شو| وزير الخارجية: لمصر الحق الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا للقانون الدولي.. الإسكان: محدودو الدخل حصلوا على النصيب الأكبر من الوحدات السكنية

وزارة التربية والتعليم

التعليم: الطلاب لا بد أن يكونوا بعيدين عن المشاكل المالية والإدارية بالمدارس

بالصور

نرمين الفقي تثير الجدل بجمالها على السجادة الحمراء

نرمين الفقى
نرمين الفقى
نرمين الفقى

أجرأهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الأسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد