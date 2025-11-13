قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا نقول في سجدة التلاوة؟.. اعرف كيفية القيام بها ودعاءها
السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تواصل الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير
أيهما تفضل؟.. فيات 500 X إم سيات ابيزا 2026
شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق
حالة طقس غير مستقرة.. محافظ بورسعيد يتابع سيارات شفط وكسح الأمطار
شريف عامر: 7 بدائل قانونية مختلفة للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
افتراءات.. رئيس جنوب أفريقيا يهاجم قرار ترامب بمقاطعة قمة العشرين
ميدو: انقسام في الزمالك حول هوية المدرب الجديد.. واتجاه لعودة الرمادي
الداعية مصطفى حسني في ضيافة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس
أفضل صدقة للميت.. ثواب مستمر ينتفع به الإنسان بعد الوفاة
بعد قرنين.. أمريكا تتوقف عن سك السنت لتوفير 56 مليون دولار سنويًا
رياضة

بشير التابعي: شكوى الزمالك ضد زيزو "شخصية".. وطاهر لا يستحق الانضمام للمنتخب

زيزو
زيزو
رباب الهواري

انتقد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تصرف مجلس إدارة نادي الزمالك بتقديم شكوى رسمية ضد لاعب الأهلي أحمد السيد زيزو، معتبرًا أن الخطوة كانت غير موفقة وتسببت في تصعيد غير ضروري بين الناديين.

وقال التابعي، في تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" مع الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC"، إن إدارة الزمالك كان عليها التركيز في الملفات الأهم، وعلى رأسها أزمة عدم خصم ثلاث نقاط من الأهلي في الموسم الماضي، ومواصلة التصعيد في هذا الملف إلى الجهات العليا، بدلًا من الانشغال بما وصفه بـ"قضايا جانبية" مثل واقعة عدم المصافحة.

وأضاف التابعي أن قضية زيزو أخذت طابعًا شخصيًا لا يخدم مصلحة النادي، مشيرًا إلى أن الزمالك في حاجة إلى قرارات مدروسة تحفظ هيبته بدلاً من إثارة الجدل دون نتائج ملموسة.

وفي سياق آخر، أبدى نجم الزمالك السابق استغرابه من انضمام طاهر محمد طاهر إلى قائمة منتخب مصر الحالية، رغم تراجع مستواه بعد عودته من الإصابة، مؤكدًا أن اختياره يثير علامات استفهام حول معايير الاختيار في المنتخب.

وأوضح أن طاهر، وفقًا للمستوى الفني الحالي، لن يكون ضمن قائمة المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، مشددًا على أن الجهاز الفني كان من الأفضل أن يمنح الفرصة في المعسكر الحالي للعناصر الأساسية التي ينوي الاعتماد عليها في البطولة تحت قيادة حسام حسن.

زيزو طاهر محمد طاهر منتخب مصر اخبار الرياضة الزمالك

