قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا نقول في سجدة التلاوة؟.. اعرف كيفية القيام بها ودعاءها
السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تواصل الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير
أيهما تفضل؟.. فيات 500 X إم سيات ابيزا 2026
شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق
حالة طقس غير مستقرة.. محافظ بورسعيد يتابع سيارات شفط وكسح الأمطار
شريف عامر: 7 بدائل قانونية مختلفة للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
افتراءات.. رئيس جنوب أفريقيا يهاجم قرار ترامب بمقاطعة قمة العشرين
ميدو: انقسام في الزمالك حول هوية المدرب الجديد.. واتجاه لعودة الرمادي
الداعية مصطفى حسني في ضيافة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس
أفضل صدقة للميت.. ثواب مستمر ينتفع به الإنسان بعد الوفاة
بعد قرنين.. أمريكا تتوقف عن سك السنت لتوفير 56 مليون دولار سنويًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتقدم بشكوى جديدة ضد زيزو.. محمد أضا يكشف التفاصيل

زيزو
زيزو
رباب الهواري


أكد الإعلامي محمد طارق أضا أن نادي الزمالك تقدم بشكوى جديدة إلى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد أحمد سيد زيزو" لاعب النادي الأهلي، وذلك بعد أيام من الشكوى الأولى التي أرسلها النادي إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

وقال محمد طارق أضا، خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:إن الزمالك لم يكتفِ بالشكوى السابقة الموجهة إلى لجنة الانضباط، بل قام بإرسال خطاب رسمي جديد إلى رئيس اتحاد الكرة، يطلب فيه معاقبة اللاعب على ما اعتبره النادي إساءة متعمدة لاسم وكيان نادي الزمالك خلال مراسم التتويج عقب مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي التي أقيمت الأحد الماضي في الإمارات.


وأوضح محمد طارق أضا، أن الزمالك شدد في خطابه على أن ما فعله اللاعب أمر غير مقبول من أي فرد في منظومة كرة القدم المصرية، معتبرًا أن الواقعة تتعارض مع قيم الروح الرياضية وتسيء لصورة الكرة المصرية أمام الجماهير والمتابعين.

وأضاف محمد طارق أضا، أن الخطاب الموجه إلى هاني أبو ريدة لم يتضمن الإشارة إلى بنود لائحة الانضباط، بل جاء لوضع رئيس الاتحاد أمام مسؤولياته الرسمية، لا سيما أنه كان شاهد عيان على ما جرى خلال مراسم التتويج التي شهدت الواقعة المثيرة للجدل.


وأشار محمد طارق أضا،  إلى أن النادي يرى في تلك الخطوة استكمالًا لمساعيه القانونية والأخلاقية لاستعادة حقه، ومعاقبة اللاعب على تصرفه الذي وصفه بـ"غير الرياضي" تجاه المهندس هشام نصر، نائب رئيس الزمالك ورئيس بعثة الفريق في السوبر.


وتابع محمد طارق أضا أن الزمالك لم يتطرق في خطابه إلى رئيس الاتحاد للموقف الخاص بخالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، والذي أظهر دعمًا علنيًا لزيزو على المنصة رغم موقفه المختلف مع هشام نصر أثناء مراسم التتويج.

وأوضح محمد طارق أضا  أن مسؤولي الزمالك لم يبدوا دهشتهم من تصرف مرتجي، معتبرين أنه ليس الموقف الأول من نوعه، وأنه سبق له مواقف مماثلة، ما جعل رد فعله الأخير غير مفاجئ بالنسبة لإدارة النادي.

واختتم محمد طارق أضا تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يتمسك بحقوقه كاملة، ويسعى من خلال هذه الخطوات الرسمية إلى الحفاظ على كرامة النادي وسمعته، مؤكدًا أن النادي سيتابع الموقف حتى النهاية لضمان تطبيق اللوائح والقوانين بما يحفظ قيم المنافسة الشريفة في الكرة المصرية.

زيزو الاهلي الزمالك السوبر المصرى اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

وزير التربية والتعليم

بعد حبس طالبة بسبب المصروفات|وضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت إشراف التعليم وإحالة المسئولين للتحقيق

ترشيحاتنا

الفنانة لينا صوفيا

لينا صوفيا تكشف لصدى البلد كواليس وأسرار شخصيتها في مسلسل لينك.. فيديو

الفنانة ليلى عز العرب

ليلى عز العرب لصدى البلد: ترميم الأفلام القديمة يحافظ على التراث الفني

مسلم ونزار الفارس

تفاصيل مثيرة .. «مسلم» يكشف أسرار أزماته ونجاحاته في برنامج «من قريب»

بالصور

نرمين الفقي تثير الجدل بجمالها على السجادة الحمراء

نرمين الفقى
نرمين الفقى
نرمين الفقى

أجرأهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الأسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد