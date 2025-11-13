الزمالك يتقدم بشكوى جديدة ضد زيزو.. محمد أضا يكشف التفاصيل



أكد الإعلامي محمد طارق أضا أن نادي الزمالك تقدم بشكوى جديدة إلى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد أحمد سيد زيزو" لاعب النادي الأهلي، وذلك بعد أيام من الشكوى الأولى التي أرسلها النادي إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

وقال محمد طارق أضا، خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:إن الزمالك لم يكتفِ بالشكوى السابقة الموجهة إلى لجنة الانضباط، بل قام بإرسال خطاب رسمي جديد إلى رئيس اتحاد الكرة، يطلب فيه معاقبة اللاعب على ما اعتبره النادي إساءة متعمدة لاسم وكيان نادي الزمالك خلال مراسم التتويج عقب مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي التي أقيمت الأحد الماضي في الإمارات.



وأوضح محمد طارق أضا، أن الزمالك شدد في خطابه على أن ما فعله اللاعب أمر غير مقبول من أي فرد في منظومة كرة القدم المصرية، معتبرًا أن الواقعة تتعارض مع قيم الروح الرياضية وتسيء لصورة الكرة المصرية أمام الجماهير والمتابعين.

وأضاف محمد طارق أضا، أن الخطاب الموجه إلى هاني أبو ريدة لم يتضمن الإشارة إلى بنود لائحة الانضباط، بل جاء لوضع رئيس الاتحاد أمام مسؤولياته الرسمية، لا سيما أنه كان شاهد عيان على ما جرى خلال مراسم التتويج التي شهدت الواقعة المثيرة للجدل.



وأشار محمد طارق أضا، إلى أن النادي يرى في تلك الخطوة استكمالًا لمساعيه القانونية والأخلاقية لاستعادة حقه، ومعاقبة اللاعب على تصرفه الذي وصفه بـ"غير الرياضي" تجاه المهندس هشام نصر، نائب رئيس الزمالك ورئيس بعثة الفريق في السوبر.



وتابع محمد طارق أضا أن الزمالك لم يتطرق في خطابه إلى رئيس الاتحاد للموقف الخاص بخالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، والذي أظهر دعمًا علنيًا لزيزو على المنصة رغم موقفه المختلف مع هشام نصر أثناء مراسم التتويج.

وأوضح محمد طارق أضا أن مسؤولي الزمالك لم يبدوا دهشتهم من تصرف مرتجي، معتبرين أنه ليس الموقف الأول من نوعه، وأنه سبق له مواقف مماثلة، ما جعل رد فعله الأخير غير مفاجئ بالنسبة لإدارة النادي.

واختتم محمد طارق أضا تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يتمسك بحقوقه كاملة، ويسعى من خلال هذه الخطوات الرسمية إلى الحفاظ على كرامة النادي وسمعته، مؤكدًا أن النادي سيتابع الموقف حتى النهاية لضمان تطبيق اللوائح والقوانين بما يحفظ قيم المنافسة الشريفة في الكرة المصرية.