قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: ترامب يوقّع قانوناً لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
الشتاء يفاجئ بورسعيد.. الأمطار تغرق شوارع الشرق والعرب وبور فؤاد
كتلة السوداني تتصدر الانتخابات.. ماذا ينتظر العراق في مفاوضات تشكيل الحكومة؟
ماذا نقول في سجدة التلاوة؟.. اعرف كيفية القيام بها ودعاءها
السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تواصل الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير
أيهما تفضل؟.. فيات 500 X إم سيات ابيزا 2026
شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق
حالة طقس غير مستقرة.. محافظ بورسعيد يتابع سيارات شفط وكسح الأمطار
شريف عامر: 7 بدائل قانونية مختلفة للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
افتراءات.. رئيس جنوب أفريقيا يهاجم قرار ترامب بمقاطعة قمة العشرين
ميدو: انقسام في الزمالك حول هوية المدرب الجديد.. واتجاه لعودة الرمادي
الداعية مصطفى حسني في ضيافة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد صلاح عبداللطيف: تدريب الزمالك مهمة ثقيلة على أحمد عبدالرؤوف

أحمد عبدالرؤوف
أحمد عبدالرؤوف
رباب الهواري


علَقَ وليد صلاح عبداللطيف نجم نادي الزمالك السابق على ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أحمد عبدالرؤوف بشأن استمراره مع الأبيض من عدمه ، وذلك بعد خسارة لقب كأس السوبر المحلي أمام الأهلي ، مساء الأحد الماضي.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بهدفين دون رد على ملعب محمد بن زايد بالإمارات ، ليحصد الأحمر البطولة للمرة السادسة عشرة في تاريخه والخامسة على التوالي.

وقال وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN: أحمد عبدالرؤوف تولى تدريب الزمالك في توقيت حرج للغاية بعد إقالة البلجيكي يانيك فيريرا ، ووجد نفسه أمام مهمة صعبة في بطولة كأس السوبر المحلي ، ورغم فوزه على بيراميدز في الدور نصف النهائي ، إلا أنه يتحمل مسؤولية الهزيمة أمام الأهلي في المباراة النهائية بسبب الدفع ببعض اللاعبين في التشكيل الأساسي الذين لم يقدموا المنتظر طوال المباراة.

وتابع: الزمالك مقبل على مباريات هامة خلال الفترة المقبلة، أبرزها مباراتي زيسكو يونايتد الزامبي ، و كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ، بالإضافة إلى مباراة سموحة في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز ، ولذلك أرى أن المهمة ستكون صعبة للغاية على أحمد عبدالرؤوف ولن يتحمل الضغوط الجماهيرية ، ولابد من إسناد المهمة إلى مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية جيدة ، أو التعاقد مع مدرب محلي لديه خبرة كبيرة.

أحمد عبدالرؤوف الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

وزير التربية والتعليم

بعد حبس طالبة بسبب المصروفات|وضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت إشراف التعليم وإحالة المسئولين للتحقيق

بالصور

نرمين الفقي تثير الجدل بجمالها على السجادة الحمراء

نرمين الفقى
نرمين الفقى
نرمين الفقى

أجرأهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الأسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد