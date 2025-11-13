وليد صلاح عبداللطيف: تدريب الزمالك مهمة ثقيلة على أحمد عبدالرؤوف



علَقَ وليد صلاح عبداللطيف نجم نادي الزمالك السابق على ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أحمد عبدالرؤوف بشأن استمراره مع الأبيض من عدمه ، وذلك بعد خسارة لقب كأس السوبر المحلي أمام الأهلي ، مساء الأحد الماضي.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بهدفين دون رد على ملعب محمد بن زايد بالإمارات ، ليحصد الأحمر البطولة للمرة السادسة عشرة في تاريخه والخامسة على التوالي.

وقال وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN: أحمد عبدالرؤوف تولى تدريب الزمالك في توقيت حرج للغاية بعد إقالة البلجيكي يانيك فيريرا ، ووجد نفسه أمام مهمة صعبة في بطولة كأس السوبر المحلي ، ورغم فوزه على بيراميدز في الدور نصف النهائي ، إلا أنه يتحمل مسؤولية الهزيمة أمام الأهلي في المباراة النهائية بسبب الدفع ببعض اللاعبين في التشكيل الأساسي الذين لم يقدموا المنتظر طوال المباراة.

وتابع: الزمالك مقبل على مباريات هامة خلال الفترة المقبلة، أبرزها مباراتي زيسكو يونايتد الزامبي ، و كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ، بالإضافة إلى مباراة سموحة في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز ، ولذلك أرى أن المهمة ستكون صعبة للغاية على أحمد عبدالرؤوف ولن يتحمل الضغوط الجماهيرية ، ولابد من إسناد المهمة إلى مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية جيدة ، أو التعاقد مع مدرب محلي لديه خبرة كبيرة.