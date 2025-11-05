قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس القيرغيزي ومدبولي يشهدان توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون
محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص
ملفات تمس حياة المواطن.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
الرئيس القرغيزي: زيارتي إلى مصر خطوة تاريخية مهمة في علاقاتنا الثنائية
بلجيكا تبحث تفعيل المادة 4 من ميثاق الناتو
إسرائيل تسلم جثامين 15 فلسطينياً ضمن صفقة التبادل في غزة
اعرف ازاي تروح المتحف المصري الكبير مواصلات وأسعار التذاكر والمواعيد
إصابة 10 أشخاص إثر حادث دهس جنوب غرب فرنسا
سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
وزير الري: مئات الملايين من الأفارقة يفتقرون لخدمات المياه والصرف الصحي الآمنة
رئيس معهد التخطيط القومي: تعزيز التكامل الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية
وزير صهيوني يدعو الأمريكان للهجرة إلى إسرائيل بعد فوز ممداني
السوبر المصري.. محاضرة فنية من أحمد عبدالرؤوف للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

ألقى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين ظهر اليوم الأربعاء، قبل خوض المران الختامي للأبيض استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري.

وشرح المدير الفني للاعبين العديد من النقاط الفنية، بجانب دور كل لاعب، وبرنامج الفريق خلال مران اليوم، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات، المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي. 

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غدًا الخميس، على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

في سياق متصل كشف مصدر بنادي الزمالك عن جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للمشاركة في مباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

كان أحمد فتوح تعرض لإصابة بكدمة في الرأس خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في مسابقة الدوري، ولم يستكمل المباراة بسببها.

وأضاف المصدر أن اللاعب شارك في صورة طبيعية خلال مران الأمس، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غداً الخميس على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

الزمالك بيراميدز السوبر المحلي

