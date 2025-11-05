السوبر المصري.. محاضرة فنية من أحمد عبدالرؤوف للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

ألقى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين ظهر اليوم الأربعاء، قبل خوض المران الختامي للأبيض استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري.

وشرح المدير الفني للاعبين العديد من النقاط الفنية، بجانب دور كل لاعب، وبرنامج الفريق خلال مران اليوم، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات، المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غدًا الخميس، على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

في سياق متصل كشف مصدر بنادي الزمالك عن جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للمشاركة في مباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

كان أحمد فتوح تعرض لإصابة بكدمة في الرأس خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في مسابقة الدوري، ولم يستكمل المباراة بسببها.

وأضاف المصدر أن اللاعب شارك في صورة طبيعية خلال مران الأمس، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.

