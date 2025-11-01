كل الدعم.. أبوذكرى يوجّه رسالة لـ أحمد عبدالرؤوف بعد تعيينه مديرا فنيا للزمالك

وجه المنتج الفني كريم أبوذكرى، رسالة دعم وتشجيع لأحمد عبدالرؤوف بعد تعيينه مديرًا فنيًا لنادي الزمالك.

وكتب أبوذكرى عبر حسابه الشخصي بموقع إكس “تويتر سابقًا”: “كل الدعم لابن النادي المحترم الكفء أحمد عبدالرؤوف ”.









تعيين أحمد عبدالرؤوف مدير فني للزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي تعيين الكابتن أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب توجيه الشكر للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

وسيقوم أحمد عبد الرؤوف بتشكيل الجهاز الفني المعاون له، خاصة وأن الفريق مقبل خلال أيام على المشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي المقرر لها في الإمارات، وسيتولى عبد الرؤوف قيادة الفريق بالبطولة.