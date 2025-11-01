إعلامي يكشف صعوبة تعاقد الزمالك مع باتريس كارتيرون .. لهذا السبب

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن صعوبة تعاقد نادي الزمالك مع المدير الفني باتريس كارتيرون.

وكتب أحمد حسن ، عبر فيسبوك: "صعوبة تعاقد الزمالك مع باتريس كارتيرون خاصة وأن هناك شرط جزائي في عقده يصل إلى مليون دولار".

وفشل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ، في تحقيق أي انتصار في آخر أربع مباريات في الدوري المصري.

واحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المركز الرابع برصيد 19 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

وخرجت أصوات تطالب برحيل البلجيكي يانيك فيريرا عن تدريب نادي الزمالك لكونه لم يقدم أوراق اعتماده وأي مردود في تدريب القلعة البيضاء.