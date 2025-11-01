مواعيد مباريات كأس السوبر المصري 2025 بالإمارات

تستعد أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا لخوض منافسات بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات على ملعب محمد بن زايد، الذي سيستضيف النهائي للمرة السادسة في تاريخه.

وستكون هذه النسخة هي التاسعة التي تستضيف فيها الإمارات مباريات السوبر المصري.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا بطل كأس الرابطة تأهلها رسميًا، فيما يشارك بيراميدز بالكارت الذهبي.

مواعيد مباريات السوبر المصري 2025:

الخميس 6 نوفمبر – نصف النهائي:

الأهلي × سيراميكا – 5 مساءً

الزمالك × بيراميدز – 7:30 مساءً

الأحد 9 نوفمبر – تحديد المركز الثالث والنهائي:

تحديد المركز الثالث – 2:45 عصرًا

النهائي – 5:30 مساءً

وتعد البطولة فرصة لتعزيز التنافس بين أندية القمة المصرية، وإبراز نجوم الكرة المحلية في واحدة من أهم البطولات السنوية على المستوى المحلي والخارجي.