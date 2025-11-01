قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكالة الأنباء الفرنسية تبرز أهم خمس مزايا للمتحف المصري الكبير
صدى البلد في قلب الحدث التاريخي .. لحظة بلحظة مع افتتاح المتحف المصري الكبير
هنا جودة لـ صدى البلد : فخورة برؤية مصر تواصل كتابة التاريخ من بوابة المتحف الكبير
بالأسماء .. قائمة المدعوين لحفل المتحف المصري الكبير
40 منظمة إنسانية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة
وزير الخارجية التونسي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس
تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
انتصار السيسي : المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبل
السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف المصري الكبير يجسّد "معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام"
يسرا في رسالة للعالم عن المتحف الكبير: تعالوا شوفوا مصر أرض الحضارة
مصرع 13 شخصا في انهيارات أرضية بكينيا
‎عزمي محيلبة لـ"صدى البلد": المتحف الكبير تأكيد لقدرة المصريين على تحقيق المستحيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري 2025 بالإمارات

كاس السوبر المصري
كاس السوبر المصري
منتصر الرفاعي

تستعد أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا لخوض منافسات بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات على ملعب محمد بن زايد، الذي سيستضيف النهائي للمرة السادسة في تاريخه.

وستكون هذه النسخة هي التاسعة التي تستضيف فيها الإمارات مباريات السوبر المصري. 

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا بطل كأس الرابطة تأهلها رسميًا، فيما يشارك بيراميدز بالكارت الذهبي.

مواعيد مباريات السوبر المصري 2025:

الخميس 6 نوفمبر – نصف النهائي:

الأهلي × سيراميكا – 5 مساءً

الزمالك × بيراميدز – 7:30 مساءً

الأحد 9 نوفمبر – تحديد المركز الثالث والنهائي:

تحديد المركز الثالث – 2:45 عصرًا

النهائي – 5:30 مساءً

وتعد البطولة فرصة لتعزيز التنافس بين أندية القمة المصرية، وإبراز نجوم الكرة المحلية في واحدة من أهم البطولات السنوية على المستوى المحلي والخارجي.

الأهلي الزمالك بيراميدز سيراميكا بطولة السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

يوم تاريخي للعالم.. سميرة أحمد تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير

جانب من التغطية

الساعات الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. العالم يترقب حدثًا تاريخيًا

جانب من الحلقة

خبير: المتحف الكبير أيقونة حضارية تعكس عبقرية مصر عبر آلاف السنين

بالصور

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

فيديو

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد