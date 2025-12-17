الزمالك يقرر رحيل أحمد حمدي بعد أزمته مع عبدالرؤوف

دخل أحمد حمدي لاعب نادي الزمالك في أزمة قوية مع أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق خلال التدريبات الأخيرة.

واستفسر حمدي عن سبب الابتعاد عن المشاركة في المباريات رغم جاهزيته.

وخلال حديث جمع عبدالرؤوف مع حمدي وفق مصادر متعددة حدث مشادة قوية بين المدرب واللاعب.

سبب عدم مشاركة أحمد حمدي

ويعتقد أحمد حمدي أن سبب عدم مشاركته في المباريات هو عدم تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة الماضية واقتراب نهايته في الصيف القادم.

من جانبه يرغب أحمد حمدي في الحصول على مستحقاته المتأخرة بجانب تجديد عقده دون أزمات ولكن لم يتم فتح باب المفاوضات مع اللاعب للتجديد.

وترغب إدارة الزمالك في التخلص من أحمد حمدي نهاية الموسم الحالي ولن يدخل قائمة الفريق حال استمرار المجلس الحالي.