أحمد السيد: ما يتعرض له حسام حسن من هجوم مش موجود في العالم

أكد أحمد السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر قدم مباراة قوية للغاية أمام نيجيريا قبل بطولة أمم أفريقيا.



وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: متفائل بمنتخب مصر مع حسام حسن لانه مدرب عنده روح وهذا ما افتقدناه مع المدربين الأجانب والمنتخب إلى تكاتف ودعم الجميع

وأضاف: منتخب مصر قدم مباراة قوية امام نيجيريا والفوز يرفع معنويات اللاعبين قبل أمم أفريقيا

وتابع: خطأ الشناوي وارد وكل اللاعبين في العالم يرتكبون اخطاء ، ومن يهاجم حسام حسن دا بيهاجم مصر مش المدرب بأي منطق يتم الهجوم على حسام حسن قبل بطولة مهمة مثل أمم افريقيا

وواصل: لا يوجد فريق صغير في افريقيا في الوقت الحالي ودائما ما كنا نعاني امام المنتخبات الصغيرة

واختتم: وألوم على اتحاد الكرة على عدم التصدي للهجوم على حسام حسن وحزين على ما حصل في الفترة الماضية ولا نريد ان نكون مثل منتخبات الصومال والتمثيل المشرف