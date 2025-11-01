أحمد الجندي لـصدى البلد: المتحف المصري الكبير يجسد روح البطولة المصرية.. ومصدر إلهام لجيل جديد من الأبطال

أعرب البطل الأولمبي أحمد الجندي، صاحب فضية أولمبياد طوكيو وذهبية أولمبياد باريس، عن فخره الكبير بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا أن هذا الصرح العالمي يعكس عظمة التاريخ المصري ويجسد روح التحدي والبطولة التي تسري في وجدان كل مصري.

وقال الجندي في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": “افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد حدث ثقافي، لكنه حدث وطني يعبر عن هوية مصر الخالدة فكما نفتخر بتاريخنا الرياضي والإنجازات التي تتحقق باسم الوطن، نفخر أيضا بتاريخ أجدادنا الذين صنعوا أقدم حضارة عرفتها الإنسانية.”

وأضاف بطل الخماسي الحديث أن ما يجري في المتحف من تصميم وتنظيم ودقة في التفاصيل يعكس “عقلية الانتصار المصرية”، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق يعد رسالة إلى العالم بأن مصر قادرة على الجمع بين الماضي المجيد والحاضر المشرق والمستقبل الواعد.

وأوضح أن افتتاح المتحف الكبير سيكون مصدر إلهام كبير لجيل الشباب، وخاصة الرياضيين، لأن “النجاح في أي مجال يبدأ بالإيمان بالهوية وبالقدرة على تحقيق المستحيل، وهي نفس الروح التي حملها الفراعنة في الماضي ويحملها أبطال مصر اليوم في الملاعب والساحات العالمية.”

واختتم الجندي تصريحاته قائلًا: “شعرت بالفخر وأنا أرى المتحف المصري الكبير جاهزا لاستقبال العالم، لأنه يذكرنا أن كل إنجاز عظيم يبدأ بحلم، تماما كما كانت رحلتي في الرياضة وهذا المتحف هو وسام على صدر كل مصري، ورسالة تقول إن مصر ستظل دائمًا في المقدمة.”