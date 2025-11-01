حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري

علق الإعلامي خالد الغندور، على حدثين هامين خلال اليوم؛ افتتاح المتحف المصري الكبير، ومباراة نهائي كأس العالم تحت ١٧ سنة لكرة اليد.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "اثناء الحدث العالمي وافتتاح المتحف الكبير الساعة ٧ مساء، وهيكون عندنا حدث تاريخي أيضا وهو نهائي كأس العالم تحت ١٧ سنة لكرة اليد امام منتخب المانيا الساعة ٩ من مساء اليوم قولوا يا رب العالم كله يشوف حضارة مصر ونفوز بكأس العالم لأول مرة في التاريخ في هذا السن".

ويخوض فى التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، منتخب الناشئين لكرة اليد مواليد 2008 اختبارا صعبا، عندما يلاقى نظيره الألمانى على صالة النواصر المغطاة بالدار البيضاء، فى المباراة النهائية ببطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عاما، فى نسختها الأولى المقامة بالمغرب، ويسعى اللاعبون والجهاز الفنى لتحقيق اللقب العالمى، لإسعاد الجماهير المصرية التى تتابع البطولة بكل فخر واعتزاز، بينما سيلعب منتخب إسبانيا ضد قطر فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

القنوات الناقلة

وتنقل مباراة مصر وألمانيا حصريًا على قناة أون سبورت 2 بتعليق خالد خيري.