الإسماعيلية تبدأ أولى خطواتها في دعم مجلس إدارة النادي الجديد

عقد اللواء طيار أركان حرب أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، جلسة ودية مع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الإسماعيلي، بمقر النادي، في إطار دعم المحافظة للمجلس الجديد خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، رحب المحافظ بأعضاء اللجنة، مؤكداً ثقته في قدرتهم على قيادة النادي نحو الاستقرار واستعادة مكانته المرموقة، مشيداً بجهودهم واستعدادهم لتحمل مسؤولية إنقاذ الدراويش.

وأوضح أن تسلم اللجنة مهامها الرسمية سيتم عقب استكمال بعض الإجراءات الإدارية خلال الساعات القادمة.

كما وجه اللواء أكرم جلال بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمجلس الجديد من خلال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من أجل عودة النادي الإسماعيلي لسابق عهده منبعاً للمواهب ومصدر فخر وسعادة لجماهيره الوفية.

وشهد اللقاء حضور كل من الدكتور إيهاب صلاح مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي، والدكتور ياسر سعيد وكيل المديرية، والأستاذ محمد مرشدي مدير إدارة الهيئات.