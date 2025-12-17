قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حطام مسيرة أوكرانية يتسبب في اندلاع حريق بمصفاة سلافيانسك الروسية
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات جديدة لـ هدنة غزة
الأوقاف تنفي شائعات سحب أرض نادي الزمالك.. وتكشف تفاصيل العقود
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
أكرم القصاص: الرئيس السيسي يضع الشباب على رأس أولوياته
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس القارات
بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
إعلام عبري: حزب الله يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع والمواجهة معه باتت حتمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وائل فائز: حملات مكثفة لتقييم المراكز التكنولوجية وتحسين الخدمات للمواطنين

صورة من البرنامج
صورة من البرنامج
البهى عمرو

أكد الكاتب الصحفي وائل فائز، المتخصص في أخبار وزارة التنمية المحلية، أن المراكز التكنولوجية تمثل ركيزة أساسية في تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة كثفت خلال الفترة الأخيرة حملات المتابعة الميدانية على عدد من المحافظات، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها على أرض الواقع.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية عبيدة أمير، إن  الحملات شملت محافظات عدة، من بينها أسيوط والقليوبية والقاهرة والإسماعيلية، بهدف رصد شكاوى المواطنين مباشرة، والتعامل مع ما يعانونه من عراقيل أو تأخير في إنهاء الطلبات داخل المحليات.

وأضاف أنه تم تطوير وميكنة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية في المدن والأحياء خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى وجود 312 مركزًا تكنولوجيًا ثابتًا داخل المدن والأحياء، إلى جانب 24 مركزًا تكنولوجيًا داخل دواوين عموم المحافظات، وذلك لتسريع تقديم الخدمات، وتحقيق العدالة، ومكافحة الفساد، والفصل التام بين طالب الخدمة ومقدمها.
 

التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الارصاد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء وشبورة كثيفة

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

حضور كبير للناخبين خلال جولة الإعادة بمحافظة الشرقية

انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد المواطنين علي لجان الاقتراع بمحافظة الشرقية

اجتماع قيادات المحطات النووية مع الجانب الروسي

اجتماع لمتابعة تقدم الأعمال بمشروع المحطة النووية بالضبعة

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد