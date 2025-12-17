وائل فائز: حملات مكثفة لتقييم المراكز التكنولوجية وتحسين الخدمات للمواطنين

أكد الكاتب الصحفي وائل فائز، المتخصص في أخبار وزارة التنمية المحلية، أن المراكز التكنولوجية تمثل ركيزة أساسية في تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة كثفت خلال الفترة الأخيرة حملات المتابعة الميدانية على عدد من المحافظات، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها على أرض الواقع.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية عبيدة أمير، إن الحملات شملت محافظات عدة، من بينها أسيوط والقليوبية والقاهرة والإسماعيلية، بهدف رصد شكاوى المواطنين مباشرة، والتعامل مع ما يعانونه من عراقيل أو تأخير في إنهاء الطلبات داخل المحليات.

وأضاف أنه تم تطوير وميكنة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية في المدن والأحياء خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى وجود 312 مركزًا تكنولوجيًا ثابتًا داخل المدن والأحياء، إلى جانب 24 مركزًا تكنولوجيًا داخل دواوين عموم المحافظات، وذلك لتسريع تقديم الخدمات، وتحقيق العدالة، ومكافحة الفساد، والفصل التام بين طالب الخدمة ومقدمها.

