خالد طلعت: انهيار وتراجع فرق كرة القدم في نادي الزمالك بكل المراحل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن تراجع مستوى فرق نادي الزمالك على كل المراحل العمرية.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: "بالمستندات انهيار وتراجع فرق كرة القدم في نادي الزمالك في كل المراحل وكل الأعمار السنية

- الفريق الأول : مركز رابع

- فريق السيدات : مركز تاسع

- فريق 2007 : مركز تامن

- فريق 2009 : مركز رابع

- فريق 2011 : مركز عاشر".

وفشل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في تحقيق أي انتصار في آخر أربع مباريات في الدوري المصري.

واحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المركز الرابع برصيد 19 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

وخرجت الأصوات تطالب برحيل البلجيكي يانيك فيريرا عن تدريب نادي الزمالك لكونه لم يقدم أوراق اعتماده وأي مردود في تدريب القلعة البيضاء.