رياضة

فيرجيل فان دايك: التواضع والتكاتف أساس نجاح ليفربول أمام أستون فيلا

فان دايك
فان دايك
منتصر الرفاعي

أكد فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول، أن لاعبي الفريق يبذلون أقصى جهد يوميًا تحت قيادة المدرب آرني سلوت لتحسين الأداء على أرض الملعب، مؤكدًا أن التواضع والتكاتف هما الأساس سواء في الأوقات الجيدة أو الصعبة.

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، قال فان دايك:لقد قلت مرارًا وتكرارًا إن التواضع والتكاتف هما الأساس، وعلينا أن نظهر هاتين الصفتين هذا المساء ضد أستون فيلا.

وأضاف أن الفريق يعاني مؤخرًا من نتائج وأداء لم يكن على مستوى التطلعات، مشددًا على أن غرفة الملابس تدرك تمامًا التحدي الذي يواجه الفريق، وأن الجميع يعمل على تغيير الأمور وتحسين المستوى.

وتابع:لا أحد منا يعجبه ما يحدث، لكني أثق تمامًا في جودة وشخصية هذا الفريق، ونعمل جميعًا يوميًا بكل جهدنا. علينا أن نظهر ذلك على أرض الملعب الجميع بمن فيهم أنا يجب أن يظهروا جدارتهم.

وأشاد فان دايك بمستوى أستون فيلا، قائلًا:إنهم فريق صعب، لديهم لاعبون جيدون ومدرب ممتاز، وعلينا التركيز من البداية إلى النهاية والعمل بجد للحصول على النقاط الثلاث لن يمنحنا أي شيء الأمر كله يعتمد على أدائنا.

كما أعرب عن حبه للعب على آنفيلد، مشددًا على أن مباريات ليفربول الليلية على ملعبه تمثل امتيازًا كبيرًا لللاعبين والجماهير على حد سواء، وقال: فلنستمتع بهذا الامتياز مرة أخرى، وندفع بعضنا البعض من الملعب إلى المدرجات، ونبذل قصارى جهدنا للعودة إلى المسار الصحيح.

وتستضيف آنفيلد مساء اليوم مواجهة صعبة بين ليفربول وأستون فيلا في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة يسعى فيها الريدز لاستعادة الانتصارات وتعزيز مركزهم في جدول البطولة.

فيرجيل فان دايك ليفربول آرني سلوت أستون فيلا ليفربول وأستون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز

