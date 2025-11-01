أحمد عبد الله: افتتاح المتحف الكبير نقطة تحول تاريخية في مسيرة مصر الحديثة

أعرب الدكتور أحمد عبد الله، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، والمدير التنفيذي الحالي لنادي زد ، عن فخره واعتزازه الكبير بالافتتاح العظيم للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل نقطة تحول تاريخية في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، ورسالة جديدة للعالم بأن مصر قادرة على البناء والإبداع وصون تراثها الفريد.

وأكد الدكتور أحمد عبد الله ، خلال تصريحات خاصة لصدي البلد، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد أعظم حدث ثقافي وحضاري في القرن الحادي والعشرين، مشيرًا إلى أن هذا الصرح العملاق لا يخص مصر وحدها، بل يُعد هدية من الشعب المصري إلى الإنسانية جمعاء، لما يحتويه من كنوز أثرية فريدة تعكس عظمة التاريخ المصري الممتد عبر آلاف السنين.

وأضاف المدير التنفيذي لنادي زد ، أن ما تحقق من إنجازات في هذا المشروع العملاق يعكس الجهود المصرية العظيمة التي بُذلت على مدار سنوات طويلة، بقيادة حكيمة حرصت على أن يكون المتحف المصري الكبير أكبر وأحدث متحف في العالم من حيث التصميم، والتقنيات، وعدد القطع الأثرية المعروضة.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الله ، أن المتحف المصري الكبير سيمثل وجهة سياحية عالمية جديدة تعيد لمصر مكانتها الرائدة على خريطة السياحة الدولية، كما يجسد رؤية الدولة المصرية الحديثة في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وحماية الهوية الوطنية مع الانفتاح على العالم.

واختتم نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق تصريحاته قائلًا:

“افتتاح المتحف المصري الكبير هو فخر لكل مصري، ورسالة حضارية خالدة تُثبت أن مصر ستظل دائمًا منارة للثقافة والتاريخ والحضارة الإنسانية، وأن أبناءها قادرون على تحقيق المعجزات في كل المجالات”.

ويعد المتحف المصري الكبير، المقام على مساحة 500 ألف متر مربع، أيقونة معمارية وثقافية عالمية، يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية القديمة في تجربة فريدة تمزج بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة، ليصبح منارة للثقافة والتراث الإنساني على أرض مصر.