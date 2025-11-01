قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد تسيّر الرحلة الثلاثين لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع "العودة الطوعية"
300 مليون جنيه لرصف طريق مصر - إسكندرية الصحراوي احتفالا بالمتحف الكبير
المفتي مهنئا الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير : إنجاز تاريخي يجسد عبقرية المصريين
"مرقص باشا" حافظ كنوز المتحف الكبير | حكاية مصري منع الإنجليز من سرقة مقبرة توت عنخ أمون.. من هو؟
مصطفى الفقي: المتحف المصري الكبير سيكون ملتقى للعالم
وزير الخارجية الإيراني : لن نتفاوض على برنامجنا الصاروخي
رئيس ألمانيا يبدأ جولة إفريقية بزيارة مصر لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
الإعلام العالمي يتوحد للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير .. ماذا قال ؟
لقب وحيد.. أبرز المعلومات عن الجزائري المرشح لتدريب نادي الزمالك
منة القيعي تشارك في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير | خاص
صحيفة بريطانية: المتحف المصري الكبير .. السباق إلى الماضي يبدأ الآن
سفير الإمارات: المتحف الكبير صرح حضاري يجسد رؤية مصر العريقة للعالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة منتخب التايكوندو تعود اليوم للقاهرة بعد الإنجاز التاريخي ببطولة العالم بالصين

بعثة منتخب التايكوندو تعود اليوم للقاهرة بعد الإنجاز التاريخي ببطولة العالم بالصين
بعثة منتخب التايكوندو تعود اليوم للقاهرة بعد الإنجاز التاريخي ببطولة العالم بالصين
إسراء أشرف

تعود إلى القاهرة، مساء اليوم، بعثة منتخب مصر للتايكوندو بعد تحقيقها إنجازًا تاريخيًا في بطولة العالم التي أُقيمت في الصين خلال الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الماضي.

وكتب المنتخب المصري اسمه بحروف من ذهب بعد أن احتل المركز الخامس في الترتيب العام من بين 198 دولة شاركت في البطولة، بمجموع 995 لاعبًا ولاعبة، ليحقق أفضل إنجاز في تاريخه منذ تأسيس اتحاد التايكوندو المصري عام 1978 وبداية مشاركاته العالمية عام 1982.

وجاءت أبرز إنجازات المنتخب بفوز سيف عيسى بالميدالية الذهبية في وزن تحت 87 كجم، وهو إنجاز غير مسبوق منذ 28 عامًا، إضافة إلى تألق جنى خطاب، صاحبة الـ19 عامًا، بحصد الميدالية البرونزية في وزن تحت 53 كجم، كما حققت آية شحاتة المركز الخامس في وزن تحت 67 كجم.

وضمت بعثة مصر في البطولة كلاً من:

المهندس محمد عجيزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية، رئيسًا للبعثة.

10 لاعبين: معتز عاصم، محمد أسامة، أحمد هشام، رامي عيسى، أحمد راوي، سيف عيسى، عبد الله عصام، جنى خطاب، آية شحاتة، وملك سامي.

كما ضم الجهاز الفني والطبي كلًا من المدير الفني الإسباني روسيندو ألونسو، والمدرب العام أسامة سيد، والمدربة التركية جولشا تابيا، والدكتور قدري المر أخصائي العلاج الطبيعي.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة جديدة تؤكد تطور التايكوندو المصري وقدرته على المنافسة بقوة في المحافل الدولية.

بعثة التايكوندو بطولة العالم للتايكوندو في الصين بطولة العالم للتايكوندو سيف عيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف عن الأقرب لتدريب نادي الزمالك

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السبت 1-11-2025

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

الصوفية : المتحف المصري الكبير شاهد على حضارة مصر وعراقتها التي لا تزول

محاكاة الزي الفرعوني

حكم محاكاة الزي الفرعوني على صفحات التواصل بمناسبة افتتاح المتحف .. وكيل الأوقاف يوضح

هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟

هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

فيديو

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد