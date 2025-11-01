بعثة منتخب التايكوندو تعود اليوم للقاهرة بعد الإنجاز التاريخي ببطولة العالم بالصين

تعود إلى القاهرة، مساء اليوم، بعثة منتخب مصر للتايكوندو بعد تحقيقها إنجازًا تاريخيًا في بطولة العالم التي أُقيمت في الصين خلال الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الماضي.

وكتب المنتخب المصري اسمه بحروف من ذهب بعد أن احتل المركز الخامس في الترتيب العام من بين 198 دولة شاركت في البطولة، بمجموع 995 لاعبًا ولاعبة، ليحقق أفضل إنجاز في تاريخه منذ تأسيس اتحاد التايكوندو المصري عام 1978 وبداية مشاركاته العالمية عام 1982.

وجاءت أبرز إنجازات المنتخب بفوز سيف عيسى بالميدالية الذهبية في وزن تحت 87 كجم، وهو إنجاز غير مسبوق منذ 28 عامًا، إضافة إلى تألق جنى خطاب، صاحبة الـ19 عامًا، بحصد الميدالية البرونزية في وزن تحت 53 كجم، كما حققت آية شحاتة المركز الخامس في وزن تحت 67 كجم.

وضمت بعثة مصر في البطولة كلاً من:

المهندس محمد عجيزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية، رئيسًا للبعثة.

10 لاعبين: معتز عاصم، محمد أسامة، أحمد هشام، رامي عيسى، أحمد راوي، سيف عيسى، عبد الله عصام، جنى خطاب، آية شحاتة، وملك سامي.

كما ضم الجهاز الفني والطبي كلًا من المدير الفني الإسباني روسيندو ألونسو، والمدرب العام أسامة سيد، والمدربة التركية جولشا تابيا، والدكتور قدري المر أخصائي العلاج الطبيعي.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة جديدة تؤكد تطور التايكوندو المصري وقدرته على المنافسة بقوة في المحافل الدولية.