أحمد حسن يكشف عن اسم المدير الفني للزمالك خلال بطولة السوبر المصري

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن المدير الفني المرتقب للزمالك خلال بطولة السوبر المصري بعد رحيل يانيك فيريرا.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “أحمد عبد الرؤوف سيكون المدير الفني للزمالك في بطولة السوبر المصري ولن يتم استقدام مدرب أجنبي في الوقت الراهن”.

وفشل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في تحقيق أي انتصار في آخر أربع مباريات في الدوري المصري.

واحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المركز الرابع برصيد 19 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

وخرجت الأصوات تطالب برحيل البلجيكي يانيك فيريرا عن تدريب نادي الزمالك لكونه لم يقدم أوراق اعتماده وأي مردود في تدريب القلعة البيضاء.