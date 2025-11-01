مصير فيريرا وأبرز الأسماء المرشحة لخلافته.. أزمة المدرب تضرب استقرار الزمالك

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من الارتباك عقب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي جاءت مخيبة لآمال وطموحات جماهيره في الدوري الممتاز تحت قيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وفشل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في تحقيق أي انتصار في آخر أربع مباريات في الدوري المصري.

واحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المركز الرابع برصيد 19 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

وخرجت الأصوات تطالب برحيل البلجيكي يانيك فيريرا عن تدريب نادي الزمالك لكونه لم يقدم أوراق اعتماده وأي مردود في تدريب القلعة البيضاء.

اتفاق الزمالك وفيريرا

وعلم صدي البلد من مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض وافق علي فسخ عقده بالتراضي مع مجلس الإدارة.

وقال المصدر: احتراماً وتقديراً لنادي الزمالك وتاريخه، وللفترة التي قضاها مع الفريق البلجيكي يانيك فيريرا وافق علي فسخ تعاقده بالتراضي والرحيل عن تدريب الفريق.

مدرب مؤقت لنادي الزمالك

وقررت إدارة نادي الزمالك إسناد مهام تدريب الفريق الأول إلي أحمد عبد الرؤوف وتولى مسؤولية القيادة الفنية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ومن المقرر أن يقود أحمد عبد الرؤوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش في مباراة مقرر لها مساء غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري الدوري المصري.



مدرب جزائري يقترب من قيادة الزمالك

وأفادت تقارير صحفية قادمة من السعودية بأن الجزائري نور الدين بن ذكري، المدير الفني السابق لفريق الخلود السعودي بات قريباً من تولي المنصب الفني في القلعة البيضاء.

وأشارت إلى أن مفاوضات جرت بين إدارة نادي الزمالك والمدرب الجزائري لتولي مهام تدريب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عقب رحيل البلجيكي يانيك فيريرا.

ولفتت إلى أنه حال التوصل لاتفاق بين الزمالك والمدرب الجزائري سوف يقود القلعة البيضاء من مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري أمام نظيره فريق بيراميدز المقرر إقامتها يوم 6 نوفمبر الجاري.

مدرب برازيلي لقيادة الزمالك

وترددت أنباء حول تواصل نادي الزمالك مع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي لقيادة القلعة البيضاء فنيا .

ميكالي بات في الصورة بديلا للبلجيكي يانيك فيريرا لتدريب نادي الزمالك لكونه يعلم الكثير عن الكرة المصرية ويمتلك خبرات كبيرة محليا وقاريا.

القبرصي بابا فاسيليو مرشح لتدريب الزمالك

تلقي نادي الزمالك ترشيحات بتولي القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري لقيادة القلعة البيضاء في قادم الأيام.

القبرصي بابا فاسيليو سبق وأن قاد أندية غزل المحلة والاتحاد السكندري والبنك الأهلي في الدوري المصري.