محمود فتح الله: توقيت رحيل فيريرا عن الزمالك يحمل قدرًا من المخاطرة

أعرب محمود فتح الله، نجم نادي الزمالك السابق، عن تأييده لقرار رحيل المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أن القرار في حد ذاته "صحيح"، لكنه جاء في توقيت يحمل قدرًا من المخاطرة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد استقر على توجيه الشكر إلى يانيك فيريرا بعد سلسلة من النتائج السلبية في بطولة الدوري المصري الممتاز. وجاء آخرها التعادل أمام البنك الأهلي بنتيجة (1-1)، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من البطولة.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، قال فتح الله:"الزمالك ما زال في دائرة المنافسة على لقب الدوري الممتاز، لكن توقيت رحيل فيريرا صعب للغاية، خاصة في ظل اقتراب خوض الفريق لمنافسات كأس السوبر المصري".

وأضاف نجم الزمالك السابق:"لو كنت مسؤولًا داخل النادي أو أقوم بتقييم عمل المدير الفني، كنت سأتخذ قرار الإقالة قبل شهر على الأقل".

وأشار فتح الله إلى أن تدخلات المدرب البلجيكي الفنية خلال المباريات كانت "كارثية"، قائلًا:"لو القرار بيدي، كنت سأقيله بعد يوم واحد فقط من مباراة الأهلي التي خسرها الزمالك بثنائية نظيفة".

ويأتي هذا التصريح في وقتٍ يسعى فيه نادي الزمالك لحسم ملف المدير الفني الجديد، وسط أنباء عن وجود خمسة مرشحين لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.