قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل المخابرات العامة السابق: مصر أمام تحديات كبيرة لحماية القضية الفلسطينية
سيدة شهيرة تمنع مكالمة تليفونية مهمة بين إلهام شاهين وزاهي حواس
التأثير النفسي لزيارة المتحف المصري الكبير .. يعالج التوتر ويحسن من حالتك النفسية
سر تأخر إعلان الزمالك رحيل فيريرا عن تدريب الفريق
أبو مازن: أعرب عن تقديري لجهود الرئيس السيسي لدعم الشعب الفلسطيني
زاهي حواس: كل اللي بيتقال عن اسم فرعون غير صحيح
الصليب الأحمر يعلن نقل رفات 3 رهائن إلى إسرائيل
يحيى الفخراني يتألق في عرض الملك لير على المسرح القومي
سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع
صور فضائية حديثة تكشف نشاط نووي جديد في إيران.. ماذا يحدث؟
باحث برازيلي: المتحف المصري الكبير ولادة جديدة لمصر القديمة
الخطيب يشيد بدور اللجنة القضائية والجهة الإدارية في نجاح انتخابات الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سر تأخر إعلان الزمالك رحيل فيريرا عن تدريب الفريق

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
ملك موسى

كشف مصدر بنادي الزمالك عن سر تأخر إعلان النادي عن فسخ التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالرغم من الاستقرار على رحيله.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة أخطرت المدير الفني بقرار رحيله خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد المصدر أن النادي يرغب أولاً في التوصل لاتفاق مع المدير الفني البلجيكي لفسخ العقد بالتراضي، على أن يتم بعدها الإعلان عن رحيل فيريرا.

وأضاف المصدر أن هناك مفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبي في الفترة الحالية لاختيار المدير الفني الجديد، على أن يتولى أحمد عبد الرؤوف المسؤولية مؤقتًا في الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

ونشر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صورة له من تدريب اليوم الجمعة الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقبلة.

يأتي ذلك بالرغم من استقرار الإدارة مع المدير الرياضي على رحيل فيريرا عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

ونشر المدرب البلجيكي صورة له من مران اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" كتب عليها " التدريب ..التركيز على الأحد" .

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يانيك فيريرا الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

هادي الباجوري و زوجته

فارق عمر صادم بين هادي الباجوري وعروسته هايدي خالد يثير الجدل

ترشيحاتنا

مشرحة

ليلة حزينة في قنا..سقف المنزل حول أحلام 3 شقيقات صغار لكابوس مزعج أثناء نومهن

مراسم تجليس مطران سانت كاترين

أجراس وزفة وترانيم وزينة.. مراسم تجليس الأنبا "سيميون" مطرانا لدير سانت كاترين ورئيسا لأساقفة سيناء فئران والطور للروم الأرثوذكس

بيان التصنيفات

لأول مرة..جامعة قنا تُحقِّق المركز 16 محليا بتصنيف"ليدن" الهولندي البحثي

بالصور

التأثير النفسي لزيارة المتحف المصري الكبير .. يعالج التوتر ويحسن من حالتك النفسية

تأثير المتحف المصري الجديد والأماكن التاريخية على النفس البشرية
تأثير المتحف المصري الجديد والأماكن التاريخية على النفس البشرية
تأثير المتحف المصري الجديد والأماكن التاريخية على النفس البشرية

طريقة عمل الجلاش الحلو.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل الجلاش الحلو
طريقة عمل الجلاش الحلو
طريقة عمل الجلاش الحلو

سر نجاح عجينة البيتزا في الشتاء .. حيل مدهشة للحصول على طراوة المطاعم في المنزل

نصائح أساسية لعمل عجينة بيتزا طرية وناجحة
نصائح أساسية لعمل عجينة بيتزا طرية وناجحة
نصائح أساسية لعمل عجينة بيتزا طرية وناجحة

بعد اقتراب تسجيله في اليونسكو .. لماذا يُعد الكشري وجبة "سوبر فوود"؟

فوائد الكشري المصري
فوائد الكشري المصري
فوائد الكشري المصري

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد