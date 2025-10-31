سر تأخر إعلان الزمالك رحيل فيريرا عن تدريب الفريق

كشف مصدر بنادي الزمالك عن سر تأخر إعلان النادي عن فسخ التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالرغم من الاستقرار على رحيله.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة أخطرت المدير الفني بقرار رحيله خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد المصدر أن النادي يرغب أولاً في التوصل لاتفاق مع المدير الفني البلجيكي لفسخ العقد بالتراضي، على أن يتم بعدها الإعلان عن رحيل فيريرا.

وأضاف المصدر أن هناك مفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبي في الفترة الحالية لاختيار المدير الفني الجديد، على أن يتولى أحمد عبد الرؤوف المسؤولية مؤقتًا في الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

ونشر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صورة له من تدريب اليوم الجمعة الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقبلة.

يأتي ذلك بالرغم من استقرار الإدارة مع المدير الرياضي على رحيل فيريرا عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

ونشر المدرب البلجيكي صورة له من مران اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" كتب عليها " التدريب ..التركيز على الأحد" .

