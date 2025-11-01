مفاجأة بشأن المستحقات المالية المتبقية لـ فيريرا

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة بشأن المستحقات المالية المتبقية لـ يانيك فيريرا مدرب الزمالك السابق.

مستحقات فيريرا

وكتب إبراهيم عبدالجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"المستحقات المتبقية ليانيك فيريرا تبلغ 440 ألف دولار، ويتم التفاوض معه حاليًا من قِبل مجلس الإدارة".

مدرب جزائري يقترب من تدريب الزمالك خلفا لـ فيريرا:

وكانت قد كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني السابق لنادي الخلود السعودي من تدريب الزمالك خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن نادي الزمالك استقر على رحيل فيريرا عن تدريب الفريق الأول بسبب سوء النتائج.

ووفقا لصحيفة “الميدان” فإنه بعد قرار نادي الزمالك بإقالة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، فإن المدرب بن زكري يقترب كثيرًا من قيادة الفريق حتى نهاية الموسم، بدءاً من الأسبوع المقبل في نصف نهائي كأس السوبر المصري الذي سيقام في دولة الإمارات.

مواجهة الزمالك المقبلة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة القادمة من مسابقة الدوري المصري، والتي تقام على أرضية ملعب إستاد القاهرة.