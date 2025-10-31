جوميز يصدم الزمالك بإعلان مثير

تلقى مسؤولو نادي الزمالك صدمة جديدة في ملف البحث عن مدرب جديد، بعد أن رفض المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الحالي لنادي الفتح السعودي، فكرة العودة لتدريب القلعة البيضاء.

ووفقًا لصحيفة «اليوم» السعودية، تواصل مسؤولو الزمالك مع جوميز خلال الساعات الماضية، لكن الأخير أكد لهم احترامه الكامل لعقده مع نادي الفتح ورغبته في الاستمرار مع فريقه حتى نهاية الموسم.

ويتمسك مسؤولو نادي الفتح باستمرار جوزيه جوميز في منصبه، وعدم رحيله عن الفريق، في ظل قيادتهم للبقاء في دوري روشن للمحترفين خلال الموسم الحالي من المسابقة.

والجدير بالذكر، أن نادي الفتح، قد تعادل في المباراة الأخيرة أمام نظيره ضمك، بهدف في شباك كل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الماضية من دوري روشن.