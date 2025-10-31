5 مرشحين لخلافة يانيك فيريرا في تدريب الزمالك

كشفت تقارير، عن وجود خمسة مرشحين لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفًا للمدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي من المقرر رحيله رسميًا خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لما علمه صدى البلد، تضم قائمة المرشحين ثنائيًا مصريًا هما مؤمن سليمان وطارق مصطفى، إلى جانب ثلاثة أسماء أجنبية هم: البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الحالي لفريق الفتح السعودي، والفرنسي باتريس كارتيرون المدرب الأسبق للزمالك، والألماني جوزيف زينباور المدير الفني السابق لفريق الرجاء المغربي.

وأكدت تقارير، أن الإدارة لم تستقر بعد على الاسم النهائي الذي سيتولى قيادة الفريق، حيث يتم حاليًا دراسة السير الذاتية لجميع المرشحين بعناية قبل اتخاذ القرار النهائي.

ويأتي هذا التحرك بعد أن استقر مجلس إدارة الزمالك على إنهاء التعاقد مع يانيك فيريرا، بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وآخرها التعادل أمام البنك الأهلي بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.