توتنهام يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير .. شاهد

نشرت الصفحة الرسمية لنادي توتنهام الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوست عن مباراة تشيلسي المقرر لها غدا في الدوري الإنجليزي.

توتنهام يحتفل افتتاح المتحف الكبير

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي اللندني عبر "فيس بوك" صورة للاعبي الفريق أمام تمثال رمسيس وكتبت عليها : من أرض الحضارة إلى مواجهة نارية في الديربي، في يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. هدفنا الثلاث نقاط أمام تشيلسي".

وإليكم الصورة:





وكان توتنهام قد ودع كأس رابطة المحترفين الانجليزية عبر الخسارة أمام فريق نيوكاسل يونايتد 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.