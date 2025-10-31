انتكاسة جديدة لـ بول بوجبا تؤجل عودته إلى الملاعب مع موناكو

تلقى النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط موناكو، ضربة جديدة في طريق عودته للملاعب، بعدما تعرض لإصابة مفاجئة ستؤجل ظهوره الرسمي المنتظر إلى أجل غير مسمى.

ووفق ما أعلنه البلجيكي سيباستيان بوكونيولي، المدير الفني لموناكو، فإن بوجبا البالغ من العمر 32 عامًا، كان قريبًا من العودة إلى المشاركة الرسمية بعد غياب دام أكثر من عامين، قبل أن يتعرض لإصابة في الكاحل أثناء التدريبات، ليُستبعد مجددًا من قائمة الفريق.

مشاركة بوجبا

وكان من المقرر أن يشارك بوجبا في مباراة موناكو ضد باريس إف سي المقررة غدًا السبت، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي، في أول ظهور له منذ سبتمبر 2023 عندما كان لاعبًا في صفوف يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يتعرض للإيقاف بتهمة تناول المنشطات.

وأوضح بوكونيولي في تصريحات صحفية، أن الإصابة الأخيرة جاءت قبل 24 ساعة من إعلان قائمة الفريق، مضيفًا: "ننتظر نتائج الفحوصات لتحديد حجم الإصابة، ونأمل ألا تتجاوز فترة غيابه أسبوعين".

العودة بعد التوقف الدولي

ورجحت شبكة GFFN الفرنسية أن بوجبا لن يعود قبل فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن الهدف الحالي هو تجهيزه لمواجهة ستاد رين المقررة في 22 نوفمبر.

وكانت مسيرة بوجبا قد شهدت تقلبات كبيرة خلال العامين الماضيين، بعدما عوقب بالإيقاف أربع سنوات من قبل هيئة مكافحة المنشطات الإيطالية في فبراير 2024، قبل أن تُخفض العقوبة إلى 18 شهرًا بعد استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضية، ليعود بعدها إلى الملاعب بتوقيع عقد مع موناكو في يونيو الماضي.

وخضع اللاعب الدولي الفرنسي منذ انضمامه لفريق الإمارة لبرنامج تأهيلي صارم استمر ثلاثة أشهر، لاستعادة لياقته البدنية، إلا أن الإصابات المتكررة وغيابه الطويل عن المنافسة حالا دون عودته حتى الآن.

وقال بوكونيولي إن الجهاز الفني لن يتسرع في الدفع ببوجبا قبل اكتمال جاهزيته، موضحًا أن خطة العودة تشمل مشاركته تدريجيًا في المباريات الودية قبل إدراجه في التشكيل الأساسي خلال المنافسات الرسمية.

وأضاف المدرب البلجيكي: "يجب تقييم بوجبا في الوقت الراهن وفق قدراته الحالية وليس بالمقارنة مع مستوياته في مانشستر يونايتد أو يوفنتوس، فكل اللاعبين يتغيرون مع مرور الوقت، وعلينا أن نمنحه الثقة ليجد نفسه من جديد".

من جانبها، أبدت جماهير موناكو تفاؤلها بعودة النجم الفرنسي قريبًا، خاصة أن الفريق بحاجة إلى خبرته الكبيرة في وسط الميدان، لما يتمتع به من شخصية قيادية ومهارة فنية عالية، إلى جانب تجربته الغنية التي توج خلالها بكأس العالم 2018 وعدد من الألقاب الأوروبية.

ويأمل النادي في أن تسهم عودة بوجبا في تعزيز فرص موناكو بالمنافسة على قمة الدوري الفرنسي، إذ يحتل الفريق حاليًا المركز الثاني برصيد 20 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر باريس سان جيرمان، قبل مواجهته المرتقبة أمام باريس إف سي صاحب المركز الثاني عشر.

كما يستعد الفريق لملاقاة بودو جليمت النرويجي، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وسط طموحات بمواصلة نتائجه الإيجابية على الصعيدين المحلي والقاري.