بعد غياب طويل.. بوجبا يقترب من المشاركة مع موناكو

أكد سيباستيان بوكونيولي، مدرب موناكو، أن بول بوجبا، الذي لم يلعب أي مباراة رسمية منذ سبتمبر 2023، بات قريبًا من المشاركة مع الفريق.

وقال مدرب موناكوفي تصريحات صحفية: “ي الوقت الحالي، تسير الأمور على ما يرام، أتوقع عودته قريبا جدا، وعندما يعود، سنحتاج إلى إعادة تقييم حالته”.

وأضاف: "مر وقت طويل على بول الذي نعرفه من أيام مشاركته مع مانشستر يونايتد أو فترته الأولى في يوفنتوس، كل لاعب يتطور وفقا لعمره وخبرته، لذلك علينا أن نحكم عليه بناء على خبراته وعمره".

يذكر أن بوجبا كان قد غاب عن الملاعب لفترات طويلة بعد سلسلة من الإصابات وأزمة المنشطات التي أدت إلى إيقافه مؤقتًا، قبل أن يعلن نادي موناكو تعاقده معه في لصيف الماضي في خطوة جديدة نحو إعادة إحياء مسيرته الكروية.

ويستعد موناكو لمواجهة نانت المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، اليوم الأربعاء، في مسابقة الدوري الفرنسي.

