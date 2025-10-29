رونالدو يكسر الصمت.. أول تعليق بعد إقصاء النصر من كأس الملك السعودي

كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، الصمت بعد وداع فريقه كأس خادم الحرمين الشريفين بهزيمة أمام الاتحاد.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن نقف شامخين، نتعلم، ونتقدم للأمام معًا".

وظهر كريستيانو رونالدو صامتا وحزينا بعد خروج فريقه من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل فريق الاتحاد إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تفوقه على النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس، الثلاثاء، على ملعب الأول بارك.

افتتح كريم بنزيما لتسجيل للاتحاد في الدقيقة 15، لكن أنجيلو جابرييل أدرك التعادل للنصر في الدقيقة 30.

وأحرز حسام عوار الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الأول.و

بدأ النصر اللقاء بالتشكيل التالي:

بينتو، نواف بوشل، محمد سيماكان، إنيجيو مارتينيز، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، أنجيلو، ساديو ماني، جواو فيليكسـ كينجسلي كومان، كريستيانو رونالدو.

تشكيل الاتحاد

بريدج رايكوفيتش، أحمد الجليدان، دانيلو بيريرا، سعد أل الموسي، ماريو ميتاي، فابينهو تفاريس، نجولو كانتي، حسام عوار، روجر فيرنانديز، موسي ديابي، كريم بنزيما.

بهذه النتيجة، يثأر الاتحاد من االنصر، إذ خسر العميد أمام العالمي 2-0، في آخر مواجهة جمعتهما في مسابقة الدوري السعودي.