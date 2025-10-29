سباليتي يوافق على تدريب يوفنتوس

وافق لوتشيانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا السابق، على تدريب فريق يوفنتوس حتى نهاية الموسم الجاري 2025-2026.

وأوضح فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر صفحته على موقع فيس بوك، أن وافق على تدريب يوفنتوس حتى نهاية لموسم التالي مع خيار التمديد.

إقالة تيودور

وكان يوفنتوس أعلن الإثنين الماضي، إقالة مديره الفني إيجور تيودور، بسبب تراجع النتائج في المباريات الأخيرة.

جاءت الإقالة بعد سلسلة من ثماني مباريات دون انتصار في كافة البطولات.

وقال النادي الإيطالي في بيان "يعلن نادي يوفنتوس إعفاء إيجور تيودور من مهامه كمدرب للفريق الأول للرجال اليوم، وذلك بالإضافة إلى فريقه المعاون.

وأضاف: "يعلن النادي أيضا تعيين ماسيميليانو برامبيلا مدربا مؤقتا للفريق".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة أودينيزي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي.