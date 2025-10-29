أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي بشأن عودة إمام عاشور للمباريات ..فما السبب

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مفاجأة بشأن عودة إمام عاشور للمباريات، بعد أستقرار حالته.

وكتب أحمد عبر فيسبوك

:مصدر:لن نستعجل في عودة إمام عاشور للمباريات مرة أخرى واللاعب لن يشارك في التدريبات قبل اجتيازه للقياسات البدنية والفحوصات الطبية.



وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أن التحاليل التي خضع لها إمام عاشور، لاعب الفريق أثبتت استقرار حالته الصحية.

وقال جاب الله، إن اللاعب بدأ التدرج الطبيعي للمجهود البدني بوحدات تدريب بسيطة، مع المتابعة المستمرة لحالته، والقيام بفحوصات دورية، للاطمئنان على ثبات معدلاته الطبيعية، ومن ثم الدخول في التدريبات التأهيلية القوية وفقا للبرنامج المحدد له.