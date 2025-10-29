شقيق إمام عاشور يوجه رسالة دعم للاعب بعد عودته من الإصابة

وجه حازم عاشور ، شقيق نجم النادي الأهلي إمام عاشور، رسالة دعم لأخيه بعد عودته للتدريبات من جديد واستقرار حالته الصحية.

و نشر حازم عاشور ، صورة برفقة شقيقة إمام ، عبر إنستجرام وعلق كاتبا: "حمدا لله على سلامتك يا حبيبي".

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أن التحاليل التي خضع لها إمام عاشور، لاعب الفريق أثبتت استقرار حالته الصحية.

وقال جاب الله، إن اللاعب بدأ التدرج الطبيعي للمجهود البدني بوحدات تدريب بسيطة، مع المتابعة المستمرة لحالته، والقيام بفحوصات دورية، للاطمئنان على ثبات معدلاته الطبيعية، ومن ثم الدخول في التدريبات التأهيلية القوية وفقا للبرنامج المحدد له.





